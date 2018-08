World of WarCraft: Battle for Azeroth: Vorquest-Reihe endet mit der Belagerung von Lordaeron - 4Players.de

Nach dem kontroversen Angriff auf Teldrassil folgt nun der Gegenschlag der Allianz, und zwar die Belagerung von Lordaeron. Dies ist der letzte Teil der Vorquest-Reihe, bevor BfA-Käufer in der nächsten Woche nach Kul Tiras (Allianz) und Zandalar (Horde) aufbrechen können. World of WarCraft: Battle for Azeroth wird in der nächsten Woche, am 14. August um 00:01 Uhr, erscheinen."Für die Allianz ist es die Chance, die frühere Menschenstadt Lordaeron wieder in Besitz zu nehmen und Kriegshäuptling Sylvanas Windläufer für ihr zerstörerisches Werk zur Rechenschaft zu ziehen. Die Horde muss ihre gesamten Kräfte bündeln, um Unterstadt, die Heimat der Verlassenen, zu verteidigen und ihre wichtigste Bastion in den östlichen Königreichen zu halten."Darüber hinaus hat Blizzard zwei (kostenlose) Novellen veröffentlicht, die einen tieferen Einblick in die Geschichte rund um Battle for Azeroth geben sollen: " Klagelied " von Christie Golden und " Ein guter Krieg " von Robert Brooks. Beide Novellen sind auch als limitierte gebundene Ausgabe mit Illustrationen in der Collector's Edition von World of WarCraft: Battle for Azeroth enthalten.Letztes aktuelles Video: Alter Krieger