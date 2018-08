World of WarCraft: Battle for Azeroth: Siebte Erweiterung veröffentlicht: Aufbruch nach Kul'Tiras und Zandalar - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat World of WarCraft: Battle for Azeroth für PC und Mac weltweit veröffentlicht. Fortan kann man das Herz von Azeroth als verbesserbaren Gegenstand erlangen, die neuen Gebiete besuchen und bis auf Stufe 120 aufsteigen. Die Allianz verschlägt es in der siebten Erweiterung nach Kul'Tiras und die Horde nach Zandalar. Diese beiden neuen Inselkontinente bestehen jeweils aus drei Gebieten. Weitere Details zu der Kriegsfront (Stromgarde), den Inselexpeditionen und dem stärkeren PvP-Fokus findet ihr auch in unserer Vorschau Der erste Schlachtzug, Uldir, mit acht Bossen wird am 5. September seine Pforten öffnen (Normal und Heroisch). Die erste PvP-Saison und die erste Saison der mythischen Schlüsselsteindungeons werden ebenfalls am gleichen Tag starten. Die jüngsten Patch-Notes/Hotfixes findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Der Funke des Krieges