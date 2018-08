World of WarCraft: Battle for Azeroth: Dritter Kriegsbringer-Kurzfilm: Azshara trifft einen alten Gott - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat auf der gamescom 2018 den dritten animierten Kriegsbringer-Kurzfilm zu World of WarCraft: Battle for Azeroth präsentiert. In dem Video steht nach Jaina und Sylvanas nun Azshara im Mittelpunkt. Zu sehen ist, wie sie einen Deal mit dem alten Gott N'Zoth eingeht und damit die Transformation der Hochgeborenen in die Naga ausgelöst wird."Der Kurzfilm gewährt einen tiefen Einblick in die Geschichte und die Herkunft der Königin der Naga - lange bevor sie und ihr Volk tief im Meer verwandelt wurden. Vor zehntausend Jahren wurde Azeroth von der Zerschlagung zerrissen. Als die Kontinente aufrissen und der Ozean hereinströmte, schien den Hochgeborenen und ihrer große Königin, Azshara, ein nasses Grab beschieden zu sein. Aber in den Tiefen fand sie nicht den Tod ... sondern einen Weg."Laut ersten Gerüchten soll der Patch 8.1 den Titel "The Tide Whispers" tragen und mit Nazjatar einen Raid mit neun Bossen (inkl. Azshara) umfassen. Außerdem sollen zwei neue Questgebiete ins Spiel kommen: Crestfall für die Allianz und Zul'Dare für die Horde. In diesen Gebieten wird man die Menschen von Kul Tiras und die Zandalaritrolle als spielbare verbündete Völker rekrutieren können. Das Kriegsbringer-Video mit Azshara und N'Zoth untermauert dieses Gerücht weiter.Letztes aktuelles Video: Kriegsbringer Teil 3 Azshara Animierter Kurzfilm