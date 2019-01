World of WarCraft: Battle for Azeroth: Raid-Details: Die Schlacht von Dazar'alor - 4Players.de

23. Januar: Normaler und Heroischer Schwierigkeitsgrad

30. Januar: Mythischer Schwierigkeitsgrad und 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Minimalgegenstandsstufe für den Schlachtzugsbrowser: 350)

13. Februar: 2. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

27. Februar: 3. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

Champion des Lichts: Als Vorhut für den Angriff der Allianz auf Dazar'alor führt Frida Eisenbalg ihre Truppen mit Eifer und Überzeugung an. Ihre Begabung für den Kampf sowie ihr felsenfester Glaube an das Licht machen sie zu einer ernst zu nehmenden Gefahr.

Grong, König des Dschungels: Nachdem Grong zugestimmt hatte, sich in eine lebende Superwaffe verwandeln zu lassen, hat sich das einst intelligente Wesen zu einem riesigen, tobenden Ungetüm entwickelt. Doch während sein Verstand verkümmert zu sein scheint, ist Grongs Stärke gewaltiger denn je.

Jadefeuermeister: Auch wenn sie erst seit Kurzem zusammenarbeiten, haben Manceroy und Mestrah ihr Zusammenspiel perfektioniert und stehen als vereinte Front ihren Feinden gegenüber. Mit Feuer und Fäusten sind sie bereit, alle niederzustrecken, die sich gegen die Allianz stellen.

Opulenz: Vor langer Zeit ließ König Dazar seinen Goldschatz verzaubern, damit er sich gegen jeden erhebt, der nicht sein rechtmäßiger Besitzer ist. Schon viele Diebe sind überrascht jenem Schatz erlegen, den sie rauben wollten … eine wichtige Lektion für alle, die den Thron bestehlen wollen.

Konklave der Auserwählten: Tief innerhalb von Dazar'alor liegt eine Kammer, die zu Ehren der sechs größten Loa der Zandalari geschaffen wurde und von deren treuesten Anhängern bewacht wird. Eindringlinge, die diese heilige Halle betreten, müssen sich einer zornigen Wildheit stellen, wie sie sie noch nie erlebt haben.

König Rastakhan: Mehr als 200 Jahre herrscht König Rastakhan schon über das Zandalariimperium. Seit Rezans Fall hat er einen neuen Schutzpatron: Bwonsamdi, den Loa des Todes. Der düstere Handel, den er eingegangen ist, gab ihm die Macht, seine Gegner zu zerschmettern … aber war das den Preis wert?

Hochtüftler Mekkadrill: Nichts kommt dem Einfallsreichtum hinter Gelbin Mekkadrills Erfindungen auch nur nahe, die zu einem wichtigen Bestandteil des Angriffs der Allianz auf Dazar'alor wurden. Seine hochmoderne Rüstung ist mit den neuesten und tödlichsten Waffensystemen ausgerüstet, die die Gnomeningenieurskunst zu bieten hat.

Sturmwallblockade: Bruder Joseph und Schwester Katharina sind strenggläubige Verehrer der Wellen. Diese stolzen Kul Tiraner würden in Verteidigung ihrer Landsleute stets ihr Leben opfern. Ihre Kontrolle über das Meer und die Stürme ist ebenso beeindruckend wie ihre uralten und mächtigen Rituale.

Lady Jaina Prachtmeer: Als die Flotte der Allianz sich aus Dazar'alor zurückzieht, bleibt Lady Jaina Prachtmeer mit einer Handvoll Kul Tiranischer Schiffe zurück, um die Verfolger der Horde aufzuhalten. Inmitten eines aufziehenden Sturms lockt Jaina ihre Verfolger immer weiter auf das Große Meer hinaus, wo sie plant, ihren letzten Trumpf auszuspielen.

Champion des Lichts: Ra'wani und ihre Truppen bilden die erste Verteidigungslinie gegen die Allianz. Sie haben geschworen, ihr Leben für ihre Stadt zu geben. Als Einheit verstärken und heilen sie einander, während sie die Angreifer abwehren.

Jadefeuermeister: Für das ungeübte Auge passen Ma'ra Grimmzahn und Anathos Feuerrufer nicht wirklich gut zusammen. Doch in Wahrheit ist ihre Koordination unerreicht. Mit ihrem vereinten Angriff können sie selbst die mächtigsten Gegner bezwingen.

Grong der Zurückgekehrte: Einst war er willens, im Dienste der Allianz alles zu opfern, doch nun wurde der mächtige Grong von den Toten auferweckt und gegen seine ehemaligen Verbündeten aufgestellt. Für die Horde zu kämpfen, ist ein Gräuel für seine edle Seele, die nur noch durch einen sauberen Tod erlöst werden kann.

Ab dem 23. Januar 2019 wird in World of WarCraft: Battle for Azeroth der nächste Schlachtzug "Die Schlacht um Dazar'alor" seine Pforten öffnen. Der Raid gliedert sich grundlegend in drei Teile mit je drei Bossen. Bei drei Begegnungen wechselt man außerdem die Fraktion, wobei dieses Feature spektakulärer klingt als es ist.Zeitplan der Schlachtzugsveröffentlichung: Blizzard : "Hordespieler beginnen den Schlachtzug mit der Verteidigung von Dazar'alor gegen eine Invasion im nördlichen Dschungel von Zuldazar. Im Herzen von Zuldazar wendet sich das Blatt und Spieler der Horde erleben die Geschichte - zusammen mit drei Begegnungen - aus Sicht der Allianz. Während dieses Zwischenakts, Handel mit dem Tod, verwandeln sich Hordecharaktere je nach Volk in Soldaten der gegnerischen Fraktion (inklusive der jeweiligen Volksfähigkeiten). Im letzten Akt, Sieg oder Tod, spielen Hordespieler wieder ihre eigenen Charaktere. Sie versuchen, die Allianz zurückzuschlagen - und stehen schließlich einigen wichtigen Anführern der Allianz gegenüber."Schlachtzug - Teil #1: Verteidigung von Dazar'alorSchlachtzug - Teil #2: Handel mit dem Tod (aus Sicht der Allianz)Schlachtzug - Teil #3: Sieg oder Tod Blizzard : "In der Schlacht von Dazar'alor beginnt die Allianz mit einem Seeangriff auf die Docks von Dazar'alor und kämpfen sich in Der Fall des Imperiums zu Rastakhans Thronsaal im Herzen von Dazar'alor vor. Am Ende des Ereignisses können Spieler mit einem Späher sprechen, um zur Perspektive der Horde zu wechseln und die letzten drei Allianzbosse zu bekämpfen. In diesem letzten Akt, Macht der Allianz, verwandeln sich Allianzcharaktere je nach Volk in Soldaten der gegnerischen Fraktion (inklusive der jeweiligen Volksfähigkeiten)."Schlachtzug - Teil #1: Schlacht von Dazar'alorSchlachtzug - Teil #2: Der Fall des ImperiumsSchlachtzug - Teil #3: Macht der Allianz (aus Sicht der Horde)Letztes aktuelles Video: Update 81 - Wogen der Rache