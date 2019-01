World of WarCraft: Battle for Azeroth: Wogen der Rache: Zweiter Teil des Updates steht bereit - 4Players.de

Aktualisierung vom 23. Januar 2018, 14:30 Uhr:

" Neue höchstmögliche Gegenstandsstufe: Mit großen Herausforderungen gehen auch großartige Belohnungen einher und die höchstmögliche Gegenstandsstufe wird auf 425 angehoben.

Mit großen Herausforderungen gehen auch großartige Belohnungen einher und die höchstmögliche Gegenstandsstufe wird auf 425 angehoben. Kriegsfront Schlacht um die Dunkelküste: Die vom Boss in der offenen Spielwelt und aus der einmal pro Zyklus angebotenen Quest für die Kriegsfront erhaltenen Belohnungen der Schlacht um die Dunkelküste werden ebenfalls auf Gegenstandsstufe 400 erhöht. Gleichzeitig wird die Kriegsfront allerdings schwieriger, und ihr benötigt in Zukunft Gegenstandsstufe 335, um euch einzureihen. Diese Änderungen werden nach Ende des aktuellen Kriegsfrontenzyklus implementiert. Bis dahin erhalten Spieler weiterhin Belohnungen aus der 1. Saison.

Die vom Boss in der offenen Spielwelt und aus der einmal pro Zyklus angebotenen Quest für die Kriegsfront erhaltenen Belohnungen der werden ebenfalls auf Gegenstandsstufe 400 erhöht. Gleichzeitig wird die Kriegsfront allerdings schwieriger, und ihr benötigt in Zukunft Gegenstandsstufe 335, um euch einzureihen. Diese Änderungen werden nach Ende des aktuellen Kriegsfrontenzyklus implementiert. Bis dahin erhalten Spieler weiterhin Belohnungen aus der 1. Saison. Belohnungen aus Abgesandten-Weltquests: Die als Abgesandtenbelohnungen erhaltenen Waffen und Rüstungen skalieren jetzt ebenfalls basierend auf der eigenen Gegenstandsstufe der Spieler bis 385. Belohnungen von den ursprünglichen, mit der Veröffentlichung von Battle for Azeroth eingeführten Weltbossen bleiben auf Gegenstandsstufe 335 und entsprechen weiterhin der Beute aus Uldir.

Die als Abgesandtenbelohnungen erhaltenen Waffen und Rüstungen skalieren jetzt ebenfalls basierend auf der eigenen Gegenstandsstufe der Spieler bis 385. Belohnungen von den ursprünglichen, mit der Veröffentlichung von Battle for Azeroth eingeführten Weltbossen bleiben auf Gegenstandsstufe 335 und entsprechen weiterhin der Beute aus Uldir. Schwierigkeitsgrad und Belohnungen von Dungeons: Der Schwierigkeitsgrad von heroischen und mythischen Dungeons wird ebenfalls folgendermaßen erhöht: Normal – 340, Heroisch – 355 und Mythisch – 370 (nicht modifiziert).

Der Schwierigkeitsgrad von heroischen und mythischen Dungeons wird ebenfalls folgendermaßen erhöht: Normal – 340, Heroisch – 355 und Mythisch – 370 (nicht modifiziert). Mythische Schlüsselsteindungeons und PvP: In der ersten Woche der 2. Saison liegt die Höchstgrenze der Belohnungen aus mythischen Schlüsselsteindungeons bei der Qualität von Mythisch 6 (Gegenstandsstufe 385). Für Belohnungen am Ende eines PvP-Matches gilt in der 2. Saison eine Höchstgrenze von 385.

In der ersten Woche der 2. Saison liegt die Höchstgrenze der Belohnungen aus mythischen Schlüsselsteindungeons bei der Qualität von Mythisch 6 (Gegenstandsstufe 385). Für Belohnungen am Ende eines PvP-Matches gilt in der 2. Saison eine Höchstgrenze von 385. Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals: Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals werden nicht zurückgesetzt. Für Bonuswürfe für die Schlacht von Dazar'alor und Saison 2 wird weiterhin dieselbe Währung verwendet. Ihr könnt weiterhin höchstens 5 Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals gleichzeitig besitzen."

Der zweite Teil des Updates "Wogen der Rache" für World of WarCraft: Battle for Azeroth ist mittlerweile verfügbar. Es umfasst den Schlachtzug "Die Schlacht von Dazar'alor" (zunächst auf "Normal" und "Heroisch"; Details ), läutet die zweite Saison für mythische Schlüsselsteindungeons sowie PvP ein und nimmt Änderungen an der Azeritrüstung vor. Weitere Details findet ihr weiter unten oder im Blizzard-Forum Am 23. Januar 2019 wird der zweite Teil des Updates "Wogen der Rache" für World of WarCraft: Battle for Azeroth erscheinen. Das Update wird den Schlachtzug "Die Schlacht um Dazar'alor" öffnen. Außerdem wird die zweite Saison bei den PvP-Gefechten und den mythischen Schlüsselsteindungeons eingeläutet.Mit der Update-Veröffentlichung werden neue epische Azeritgegenstände eingeführt (Beute-Quellen: PvP 2. Saison, Schlacht von Dazar'alor, Abgesandtenweltquests und von Thaumaturg Vashreen - Händler für mythische Schlüsselsteinbelohnungen in Zuldazar und Boralus). Diese neuen Gegenstände haben einen fünften Ring mit zusätzlichen neuen Auswahlmöglichkeiten für Talente/Boni, sobald das Herz von Azeroth Stufe 15 erreicht hat. Dieser fünfte Ring bietet pro Spezialisierung zwei Boni zur Auswahl, wodurch die Azeritgegenstände deutlich stärker werden sollen."Mit Beginn der 2. Saison werden wir außerdem allmählich ab dem 22. Januar bis März 10 weitere Ränge Artefaktwissen ins Spiel implementieren. Mit jedem Rang Artefaktwissen steigt euer Herz von Azeroth schneller Stufen auf", schreibt Blizzard . "Die neue Saison für mythische Schlüsselsteindungeons eröffnet euch mit dem neuen saisonalen Affix Schröpfend Gelegenheiten für neue Belohnungen und bietet euch eine neue Herausforderung. Schlüsselsteine mit hoher Stufe beschwören jetzt Bwonsamdi, den Loa des Todes, der Spielern in Dungeons auf unheimliche Art das Leben schwer macht. Wenn Helden Gegner töten, verbleiben die Geister der Besiegten im Reich der Sterblichen. An bestimmten Punkten im Dungeon belebt Bwonsamdi diese verzerrten Seelen wieder, die sich auf die unglücklichen Abenteurer stürzen, um an ihnen ein letztes Mal Rache zu nehmen."Zusammen mit der neuen Saison und der Freischaltung des Schlachtzugs werden Änderungen am Schwierigkeitsgrad und an den Belohnungen vorgenommen. Hierzu erklären die Entwickler Letztes aktuelles Video: Update 81 - Wogen der Rache Teil 2