EA Sports UFC 3: Das Animationssystem "Real Player Motion" im Trailer - 4Players.de

Bei EA Sports UFC 3 wird das neue Animationssystem RPM (Real Player Motion) zum Einsatz kommen. Es soll für die "flüssigsten, reaktivsten Bewegungen" in der mittlerweile dritten Auflage des Mixed-Martial-Arts-Games sorgen. Dieses RPM-System, das im Betatest hauptsächlich getestet werden soll ( wir berichteten ), wird im folgenden Trailer vorgestellt.Der Hersteller erklärt: "Tausende neue Animationen wurden von Grund auf erstellt. Die Spieler können sich im Spiel mit den besten Mixed-Martial-Arts-Kämpfern der Welt bewegen, Angriffe ausführen und nahtlose Kombos aneinanderreihen. Jeder Punch, jeder Kick, jeder Block und jeder Konter wurde mit modernster Animationstechnologie neu eingefangen und aufgebaut, wodurch jede einzelne Bewegung lebensecht und reaktiv aussieht. (...) Führe in voller Bewegung Pendelbewegungen und Strikes aus, setze gefährliche Konter und freu dich in jedem Kampf auf neuartige strategische Tiefe und Wettkampfintensität." EA Sports UFC 3 wird am 02. Februar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Real Player Motion Tech