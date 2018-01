EA Sports hat Einzelheiten zum G.O.A.T.-Karrieremodus von UFC 3 bekannt gegeben. Laut Publisher wird der Weg zum virtuellen MMA-Ruhm auch von Entscheidungen außerhalb des Octagons bestimmt. Zwischen den Kämpfen wird man sich für Werbemaßnahmen entscheiden, sich Fans verschaffen, den Hype für den nächsten Fight ankurbeln und lukrativere Verträge in der UFC sichern müssen. Gerade die "Eigenwerbung" soll sehr wichtig sein.Die Entwickler erklären den Karrieremodus weiterführend im Detail: "Beginne deine Karriere in der World Fighting Alliance, um ins ganz große Rampenlicht aufzusteigen. Deine Leistungen in der WFA bestimmen deinen Weg in die UFC. Beeindrucke Dana White auf der Suche nach neuen Talenten, um im Schnellverfahren in die UFC zu gelangen. Oder verbringe mehr Zeit in der WFA oder nimm an The Ultimate Fighter teil, um an deinen Fähigkeiten zu feilen.Sobald du deinen ersten UFC-Vertrag unterschrieben hast, hängt die Qualität deines nächsten Vertrages davon ab, wie gut du die im Vertrag festgelegten Ziele erfüllst. Bessere Verträge bedeuten auch mehr Geld. Und mit mehr Geld kannst du bessere Trainings-Gyms freischalten, in denen du deinen Kämpfer verbessern kannst. Wähle aus 10 einzigartigen Trainings-Gyms, die jeweils eigene Kampfschwerpunkte, echte UFC-Trainingspartner und einzigartige freischaltbare Techniken und Vorzüge haben. Wenn du deinem Gym treu bist, hat das zwar seine Vorteile, aber wer als Kämpfer wirklich weiterkommen will, der muss sich gelegentlich auch für einen Wechsel entscheiden.Wer Erfolge feiern möchte, der muss ein Gleichgewicht zwischen Training (zur Verbesserung der Leistung) und Eigenwerbung (zur Erhöhung der Popularität) finden. Wenn du zu viel Zeit mit deinen Fans verbringst, schwächelst du vielleicht im Octagon. Aber wenn du zu viel Zeit im Gym verbringst, kennen die Fans trotz all deiner Siege vielleicht nicht mal deinen Namen. Mit steigenden Karriere-Fortschritten bekommst du auch neue Werbemöglichkeiten. Erst recht, wenn du in der UFC zum Star wirst. Jede dieser Möglichkeiten hilft dir, Fans zu erhalten und den Hype für den nächsten Kampf zu erhöhen. Egal wo du in deiner UFC-Karriere stehst, irgendein Gegner wartet immer auf dich, um einen Sieg gegen dich für seinen eigenen Aufstieg zu nutzen. Diese Rivalen fordern dich über das neue Ingame-Social-Media-System heraus. Deine Antworten beeinflussen deine Popularität und den Hype für den bevorstehenden Kampf.Von deinem Debüt in der World Fighting Alliance bis hin zu deinem ersten UFC-Titelkampf wird deine Karriere von deinen Aktionen im Octagon und außerhalb des Octagons geprägt. Deine wichtigsten Karrieremomente werden während deines Aufstiegs zum Allergrößten mit neuen Ingame-Cinematic-Szenen abgefeiert. Dazu gehören beispielsweise authentische UFC-Programme wie 'Bad Blood' oder 'UFC Minute' mit Megan Olivi. Erlebe nervenaufreibende Auftritte in UFC-PPV-Promos, bei turbulenten Pressekonferenzen oder beim Wiegen mit deinen größten Rivalen."Letztes aktuelles Video: Karriere-Modus