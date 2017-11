Death Coming: Early Access aus Versehen beendet - 4Players.de

Eigentlich hätte Death Coming am 6. November 2017 ja nur ein Early-Access-Update (Version 428) erhalten sollen. Stattdessen haben die Entwickler den Titel aber versehentlich zur finalen Veröffentlichung freigegeben (wir berichteten ). Ein Unfall also und damit ironischerweise genau das, was man auch im Spiel macht: Unfälle verursachen.Zwar habe man sich über dieses Missgeschick sehr geärgert, aber einen Weg zurück gäbe es nicht und so versucht man halt das Beste draus zu machen und den Lapsus mit Humor zu nehmen. Das Spiel soll aber auf jeden Fall auch weiterhin auf Grundlage eingesandter Rückmeldungen von Fehlern befreit und verbessert werden, wie man auf Steam versichert Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer