Death Coming: Final-Destination-Puzzlespiel verlässt Early Access, diesmal aber gewollt

Nach der unabsichtlich zu früh beendeten Early-Access-Phase ( wir berichteten ) hat das isometrische Puzzlespiel Death Coming von Next Studio nun tatsächlich mit dem Update auf Version 1.0 das Early-Access-Ende auf Steam erreicht. Change-Logs findet ihr hier Im Spiel schlüpft man in die Rolle des Sensenmanns, um in Final-Destination-Manier Menschen in tödliche Unfälle zu bugsieren und ihre Seelen einzusammeln. Als Gevatter Tod kann man seine Opfer jedoch nicht direkt kontrollieren und muss seine Taten daher gut planen und sich die Gefahren der Spielwelt im richtigen Moment zunutze machen. Zudem muss man sich mit Anhängern des Lichts herumschlagen, die die Todesopfer zu retten versuchen. Die Entwickler versprechen einen nicht-linearen Spielverlauf, eine sich anpassende KI sowie Hunderte von Todesarten und einen morbiden Humor.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer