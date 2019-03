Death Coming: Morbides Rätselabenteuer in Final-Destination-Manier enternt PS4 - 4Players.de

Aktualisierung vom 13. März 2019, 07:42 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 28. Februar 2019, 08:44 Uhr:

Inzwischen ist Gevatter Tod auch auf der PlayStation 4 unterwegs. Im PlayStation Store schlägt der Download von Death Coming mit 11,99 Euro zu Buche.Die NEXT Studios und Zodiac Interactive werden das bereits für PC (zum Test ) und iOS erhältliche Puzzle-Adventure Death Coming , in dem man in die Rolle des Sensenmanns schlüpft, um in Final-Destination-Manier Menschen in tödliche Unfälle zu bugsieren, am 12. März 2019 auch für PlayStation 4 veröffentlichen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4