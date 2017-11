Total War: Rome 2 - Empire Divided: Kampagnen-Erweiterung und Patch "Macht & Politik" angekündigt - 4Players.de

Spieler erleben die Krise und den Wendepunkt Roms im 3. Jahrhundert

Spielt als eine von zehn Fraktionen aus fünf unterschiedlichen Kulturen

Neue Heldenfraktionen mit aufwendigen Siegbedingungen, berühmten Anführern und maßgeschneiderten Ereignisketten

Neue historische Ereignisse, Dilemmas und Missionen

Besonderheiten der neuen Kampagne: Seuchen, Kulte und Banditentum

Neu strukturierte Technologien und einzigartige neue Gebäude

Creative Assembly und SEGA haben die Erweiterung " Empire Divided " für Total War: Rome 2 sowie das kostenlose Update "Macht & Politik" für das Hauptspiel angekündigt . Die Entwickler wollen Rome 2 mit "Empire Divided" neues Leben einhauchen.Features:"Empire Divided legt einen großen Fokus auf die Erzählung der figurenbezogenen Geschichten und Mächte, die in dieser reichen und faszinierenden Ära dominierten. Das ist die Krise der dritten Zenturie. Eine Linie unbeholfener Kaiser und Thronräuber, die stets um die Macht wetteiferten, haben das Römische Reich in drei Fraktionen gespalten und mit chaosbringenden Barbaren und Östlichen Reiche vor den Toren, lautete die Devise nun 'Handeln oder Vergehen'", heißt es. Total War: Rome 2 - Empire Divided wird am 30. November 2017 für 16,99 Euro erscheinen. Total War: Rome 2 wird benötigt.Parallel zur Veröffentlichung von Empire Divided erscheint das kostenlose Update "Macht & Politik", mit dem das politische System "zu einer wesentlich subtileren und intrigenreicheren Erfahrung, mit weitrechenden Konsequenzen, heranwächst". Interessierte Spieler können an einem öffentlichen Betatest des Updates teilnehmen ( Details ).