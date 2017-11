Total War: Rome 2 - Empire Divided: Spielszenen aus der Erweiterung: Gaius Tetricus geht gegen Abtrünnige vor

Im folgenden Spielszenen-Video gewährt Creative Assembly einen weiteren Blick auf die Erweiterung Total War: Rome 2 - Empire Divided . Zu sehen ist ein Ausschnitt aus der Kampagne mit Fraktionsführer Gaius Tetricus (Gallisches Rom), der gegen die Hauptstadt der Abtrünnigen vorgeht. Die neuen Einheiten der Fraktion sind taifalische Kavallerie (barbarische Kavallerie; einzigartige Schilde), gallische Legionäre (unterscheiden sich von den römischen Legionären) und gallische Axtkämpfer sowie Langschwertkämpfer.Das gallische Rom mit Fraktionsführer Gaius Tetricus (Romanisierung: Bonus auf öffentliche Ordnung (maximal +6) durch Anwesenheit lateinischer Kultur; Verwalter: -20 % politische Aktionskosten) gehört zu den zehn spielbaren Fraktionen. "Tetricus' Technologien enthüllen seine republikanische Ansichten in einem Zeitalter der Spaltung. (...) Neben den bekannten Einheiten aus Rome 2 bietet Empire Divided viele einzigartige Einheiten für die drei römischen Fraktionen (Rom, Gallisches Rom, Palmyrisches Rom). Jede Fraktion hat ihren eigenen Stil und eine eigene Interpretation des klassischen römischen Aussehens, wobei die Streitkräfte Aurelians denen der klassischen Vorlage am ehesten ähneln. Rom verfügt über Legionäre, schwere Infanterieeinheiten (Prätorianer, Jovianer, Heruler), Equites Dalmatarum (leichte Kavallerie) sowie Clibanarii und Kataphrakten (gepanzerte Kavallerie).""Wir schreiben das Jahr 270 nach Christus. Eine Reihe unfähiger Kaiser und machthungriger Usurpatoren hat die Wirtschaft im Römischen Reich fast komplett zum Erliegen gebracht. Dies ist die bisher schwerste Krise des Imperiums. Diese Instabilität wollen sich barbarische Stämme zu Nutze machen, die an den Grenzen wie ein Sturm heraufziehen, um die Reichtümer der Zivilisation zu plündern. (...) Den einst ruhmreichen Legionen schwinden die Kräfte und sie müssen in die Defensive gehen. Die Zeit arbeitet nicht für Rom. Doch es gibt Hoffnung. Aurelian ist bereit, in Rom die Zügel in die Hand zu nehmen, obwohl die Aufgabe, die vor ihm liegt, unlösbar scheint ... Könnt Ihr ein geteiltes Imperium vereinen und Rom zu alter Stärke zurückführen? Oder werdet Ihr zum Richter über Roms Untergang?"Letztes aktuelles Video: Tetricus Campaign Lets Play von Creative Assembly