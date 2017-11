Harry Potter: Wizards Unite: Augmented Reality Smartphone-Spiel von den Machern von Pokémon Go - 4Players.de

Niantic, die Entwickler von Ingress und Pokémon Go , arbeiten zusammen mit Warner Bros. an einem Augmented Reality Smartphone-Spiel im Harry-Potter-Universum von J.K. Rowling. Wie in den anderen beiden Mobile-Spielen von Niantic wird man in Harry Potter: Wizards Unite die "reale Umgebung" (Nachbarschaften, Städte etc.) erkunden und mithilfe von Augmented-Reality-Technologien (auf dem aktuellen Stand der Technik) die Magie in unserer Welt entdecken.Die Spieler werden dabei die Rolle von Zauberern und Hexen übernehmen. Man wird Zaubersprüche erlernen und nutzen, geheimnisvolle Artefakte finden und auf "legendäre Biester" sowie ikonische Charaktere treffen. Weitere Informationen zu Harry Potter: Wizards Unite sollen im nächsten Jahr bekanntgegeben werden.