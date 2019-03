Harry Potter: Wizards Unite: Hexen und Zauberer als Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts - 4Players.de

Screenshot - Harry Potter: Wizards Unite (Android) Screenshot - Harry Potter: Wizards Unite (Android) Screenshot - Harry Potter: Wizards Unite (Android) Screenshot - Harry Potter: Wizards Unite (Android)

WB Games und Niantic haben erste Details zu Harry Potter: Wizards Unite veröffentlicht - dem Mobile-Titel mit Augmented Reality (AR), der ziemlich stark an Pokémon GO erinnert. Das Spiel soll 2019 für iOS- und Android-Geräte erscheinen. Die Vorab-Registrierung auf Google Play ist möglich In Wizards Unite beginnen die Spieler ihre Reise als neuer Rekrut der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts - mit der Aufgabe, eine große Gefahr abzuwenden, die der Welt der Zauberei gegenübersteht. Hexen und Zauberer auf der ganzen Welt müssen zusammenkommen und Zauber wirken, um Artefakte, Wesen, Personen und selbst Erinnerungen an ihren angestammten Ort zurückzubringen, die durch Magie gefangen wurden - um so die Zauberei vor den Augen der Muggles zu verbergen. Während die Spieler durch die Welt reisen, entdecken sie Gasthäuser, die ihre Zauberkraft auffüllen, magische Zutaten für das Brauen besonderer Tränke und Portschlüssel, die AR-Portale zu bekannten Orten aus der Welt der Zauberei öffnen."Ihre Fertigkeiten im Kampf werden geprüft, wenn die Hexen und Zauberer Orte der echten Welt besuchen, die Festungen genannt werden - Schlüsselbereiche, in denen Zauberei-Herausforderungen stattfinden. In diesen Mehrspieler-Gefechten in Echtzeit gegen gefährliche Feinde sind die Spieler dazu aufgefordert, sich mit anderen Hexen und Zauberern zu verbünden, um hochstufige Bedrohungen zu überwinden und seltene, magische Belohnungen freizuschalten", schreiben die Entwickler. Weitere Informationen über die Spielmechaniken (Zauber, Herausforderungen und Co.) findet ihr hier Harry Potter: Wizards Unite wird in Zusammenarbeit mit WB Games San Francisco und Niantic Inc. veröffentlicht und entwickelt und ist Teil von Portkey Games, einem Spielelabel, unter dem Videospiel- und Mobile-Erlebnisse veröffentlicht werden, die auf der Magie und den Abenteuern von J. K. Rowlings Zauberwelt basieren.