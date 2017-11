Ascent: Infinite Realm: Südkoreanisches Online-Rollenspiel mit Realm-vs-Realm-Luftkämpfen kommt nach Europa - 4Players.de

Screenshot - Ascent: Infinite Realm (PC) Screenshot - Ascent: Infinite Realm (PC) Screenshot - Ascent: Infinite Realm (PC) Screenshot - Ascent: Infinite Realm (PC) Screenshot - Ascent: Infinite Realm (PC) Screenshot - Ascent: Infinite Realm (PC) Screenshot - Ascent: Infinite Realm (PC) Screenshot - Ascent: Infinite Realm (PC) Screenshot - Ascent: Infinite Realm (PC)

Kakao Games wird das Online-Rollenspiel (MMORPG) Ascent: Infinite Realm (kurz A:IR) in westlichen Regionen veröffentlichen. A:IR wird von Bluehole für PC entwickelt, einem der führenden südkoreanischen Studios, bekannt für Tera und PlayerUnknown's Battlegrounds A:IR versucht einen Steampunk-Stil mit High-Fantasy-Magie zu verbinden und bietet Realm-vs-Realm-Luftkämpfe (RvR). Kakao Games rechnet damit, dass der erste Betatest für Ascent: Infinite Realm in der ersten Jahreshälfte 2018 abgehalten werden kann ( zur Beta-Registrierung ). Das Spiel soll zunächst in den Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch lokalisiert werden. Bis dahin wird (hoffentlich) noch an der Performance und der Konnektivität der Server gearbeitet, denn im Trailer sind schon arge Lags/Verzögerungen zu sehen."Ascent: Infinite Realm ist in einer High-Fantasy-Steampunk-Welt angesiedelt, die von Maschinen und Magie beherrscht wird. Die Bewohner dieser Welt sind auf die Fähigkeit zu Fliegen angewiesen, um die Welt erkunden, bereisen und erobern zu können. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause begeben sich die Abenteurer mit verschiedensten Luftschiffen, Fahrzeugen und fliegenden Reittieren auf eine Reise durch A:IRs offene Welt - ob zu Lande oder in der Luft." Fünf Klassen sind geplant: Sorceress, Mystic, Warlord, Assassin und Gunslinger."Die Fahrzeuge und Reittiere in A:IR dienen nicht nur als Transportmittel, sie eröffnen Abenteurern auch den PvP-Modus Realm vs. Realm. In RvR Fraktionskämpfen können Spieler um Ruhm und Ehre gegeneinander antreten, offensive und defensive Manöver fliegen und zahlreiche fantastische Flugmaschinen ins Feld führen. Auch vom Boden greifen Mechs oder Anti-Air-Artillerie in das Gefecht ein und es werden Luftangriffe abgewehrt, je nach gespielter Karte und Strategie. Jede Fraktion hat Zugriff auf unterschiedliche Kampfmittel wie Kanonen, Minen und Stärkungszauber, um das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden. Die Kombination aus Boden- und Luftkampf macht jedes Gefecht spannend, strategisch fordernd und dynamisch.""Weite Teile der Inhalte, die A:IR bietet, können personalisiert werden, sodass Spieler das Gameplay anpassen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen dürfen. Für Luftschiffe beispielsweise stehen verschiedene Typen, Designs, Farben und Eigenschaften zur Verfügung. Spieler können sogar eigene Quests erstellen, ihre Jagdgründe verändern und die Schwierigkeit in Dungeons und Jagdgründen anpassen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung