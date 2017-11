Hellmut: The Badass from Hell: Actionreicher Dungeon-Crawler lässt Anfang 2018 die Pixel fliegen - 4Players.de

Der zweiköpfige slowakische Entwickler Volcanicc "dreht den Nonsense auf die Stufe 11" und kündigt den pixeligen Dungeon-Crawler Hellmut: The Badass from Hell an. Das schnelle Gemetzel soll Anfang 2018 für den PC und nicht näher spezifizierte "Konsolen" veröffentlicht werden - eine entsprechende Steam-Seite sowie eine GOG-Seite wurden bereits eingerichtet.Die Welt und ihre Bosse werden zufallsgeneriert. Jede Transformation soll dem Spieler neue Möglichkeiten verschaffen, die Dämonen abzuschlachten - z.B. als Ork-Fee mit mächtigen Zauberattacken oder einem Rattenkönig, der Nager herumkommandiert. Zur offiziellen Website geht es hier