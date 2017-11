It's Quiz Time: Party-Quizspiel ehemaliger Buzz!-Entwickler für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Entwickler Snap Finger Click (Act it Out!; ehemalige Buzz!-Entwickler) wird It's Quiz Time am 28. November 2017 für PC , PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Das "Party-Quizspiel" wird über 25.000 Fragen in verschiedenen Kategorien wie zum Beispiel Cartoons, Videospiele, Sport und Geschichte umfassen. Bis zu acht Spieler können gegeneinander antreten, indem sie ihre Smartphones über WLAN oder 3G als Controller verwenden (mindestens iOS 7.0 oder Android 4.4). So kann It's Quiz Time nicht nur im selben Raum, sondern auch online gespielt werden. Das Spiel wird in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch herauskommen, wobei die jeweiligen Länder speziell angepasste Fragen bieten werden.Weitere Features (laut Hersteller): "Die AI-Moderatorin Salli (...) begleitet jeden Teilnehmer persönlich durchs Quiz, bietet Hilfestellungen und spornt sie im Wissensduell gegen Freunde und Familie an. Je mehr sie spielen, umso mehr weiß Salli über ihre Stärken und Schwächen. (...) It's Quiz Time passt die Inhalte für jeden einzelnen Spieler an. Abhängig von seinen Interessen und dem Alter des Ratenden passt das Spiel die Fragen und Themen an. (...) Spieler können ihre eigene Quizshow kreieren, indem sie die Reihenfolge ihrer Runden festlegen und entscheiden, ob sie in Gruppen oder einzeln gegen Freunde und Familien antreten."Letztes aktuelles Video: Trailer