Ein Profi-Footballer stellt sich dem Regime: Heute ist die erste Episode der Wolfenstein 2: Die Freiheitschroniken erschienen. Die Abenteuer des Revolverhelden Joe (The Adventures of Gunslinger Joe) ist ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Erweiterung kostet einzeln 9,99 Euro bzw. ist im Season Pass (Die Freiheitschroniken) enthalten."Pflügen Sie als ehemaliger Profi-Quarterback Joseph Stallion durch die Reihen der Regimesoldaten - von den Ruinen Chicagos bis in die Weiten des Weltalls! Dies ist die erste von drei Erweiterungen, in denen je ein einzigartiger Held die Hauptrolle übernimmt."Letztes aktuelles Video: Die Abenteuer des Revolverhelden Joe