gamescom 2018: Bandai Namco zeigt u. a. Jump Force, Soul Calibur 6, Code Vein und Ace Combat 7 - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat bekanntgegeben, welche Titel auf der gamescom 2018 (21. bis 25. August) in Köln gezeigt werden. Der diesjährige Stand in Halle 6 - B41 wird elf spielbare Spiele bieten, unter anderem Jump Force DragonBall FighterZ (Switch), One Piece: World Seeker My Hero One's Justice und Naruto to Boruto: Shinobi Striker . Außerdem soll ein neues Co-Publishing-Projekt enthüllt werden."Die gamescom ist eine der besten Möglichkeiten, unseren Fans einen ersten Blick auf einige unserer größten, bevorstehenden Titel zu gewähren - und 2018 bildet da keine Ausnahme. Das diesjährige Line-Up umfasst die Rückkehr der Fanlieblinge, wie zum Beispiel Soul Calibur, DragonBall und One Piece, sowie brandneue Titel wie die Kombination der allergrößten Manga- und Anime-Charaktere in Jump Force", sagte Hervé Hoerdt, Vice President of Marketing & Digital bei Bandai Namco Entertainment Europe. "Wir sind zudem stolz, auf der Messe ein brandneues Co-Publishing-Projekt anzukündigen, über das sich unsere Fans sicherlich sehr freuen werden.""Der EP!C Rewards Club, das Treueprogramm für Fans, bietet Mitgliedern auf der gamescom exklusive Vorteile. Fans können sich kostenlos unter www.bandainamcoent.eu/epic-rewards-club anmelden, um vor der Show auf dem neusten Stand zu bleiben."