gamescom 2018: Family-&-Friends-Bereich und Retro Gaming - 4Players.de

Für die jüngeren Besucher soll die gamescom 2018 (offen für alle vom 22. bis 25. August) wieder eine spezielle Anlaufstelle bieten. In der Halle 10.2 wartet mit "family & friends" ein auf die Bedürfnisse von Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren abgestimmter Bereich.Die Veranstalter erklären: "In der gaming lounge erwartet große und kleine Besucher eine Vielzahl an kindgerechten Spielstationen. Zahlreiche Aussteller präsentieren hier ihre Spiele für die jüngeren gamescom-Besucher in ruhiger Atmosphäre. Zudem findet retro gaming erneut einen Platz in der Halle 10.2. Die beliebte Sonderschau zeigt in diesem Jahr anschaulich die Geschichte und Kultur des Computerspiels. retro gaming nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise durch vier Jahrzehnte Games-Geschichte. Und während ältere Generationen vielleicht nostalgisch werden, können sich die jüngeren gamescom-Besucher dank eines speziellen Bühnenprogramms rund um retro gaming informieren. Erstmals werden die drei für den Deutschen Computerspielpreis 2018 nominierten Titel in der Kategorie 'Bestes Kinderspiel' in der family & friends area zu sehen und spielen sein.""Top aktuell geht es beim Ecko Unltd. COS Cup 2018 zu. Im family & friends Bereich findet die letzte Qualifikationsrunde der Deutschen Skateboard Meisterschaft statt. Auf der gamescom 2018 haben Skate-Profis die letzte Chance sich für das große Finale zu qualifizieren. Spektakuläre Tricks und Spannung sind hier garantiert - für Teilnehmer und Zuschauer! HEADIS, die Funsportart, bei der Tischtennis mit dem Kopf gespielt wird, ist ebenfalls in der family & friends area vertreten. Und damit nicht genug: Die Erfinder von HEADIS bringen in diesem Jahr eine neue Trendsportart mit: hesherball. Auf einem Tisch gilt es die zwei hesherballs in Bewegung zu halten und wenn möglich in eine der Ecken einzulochen. Die evangelische Jugend sorgt zudem mit einem Menschenkicker, Bungee-Run, Daffyboards und erstmals mit einem fünf Meter hohen Kletterturm für viel Action und sportliche Unterhaltung. Abgerundet wird family & friends durch den juniors club. Kindgerechtes Catering und zahlreiche Lounge-Ecken laden zum Verweilen ein."Speziell für Familien ist ein Kontingent von Familientickets im Online-Ticket-Shop bis zum 17. August 2018 reserviert. Für den gamescom-Samstag (25. August 2018) ist das Familienticket bereits ausverkauft. Das Familienticket richtet sich an Familien mit maximal zwei Elternteilen, bzw. Erziehungsberechtigten, und mindestens zwei Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Diese Konstellation ist Voraussetzung für den Kauf des Familientickets. Das im gamescom Online-Ticket-Shop erworbene Familienticket wird vor Ort an den Kassen in Einzeltickets umgewandelt. Hier erfolgt auch die Kontrolle der Familienkonstellation. Für einen schnellen Zugang zur family & friends area empfiehlt sich der Eingang Süd.