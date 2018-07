gamescom 2018: Debatt(l)e Royale: congress 2018 startet mit einer Politik-Arena - 4Players.de

Politiker von CDU, SPD, FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen eröffnen den gamescom congress 2018. Mit dabei sind Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Nicola Beer (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen). Vertreter von anderen Parteien werden in der Ankündigung nicht erwähnt.Beim "Debatt(l)e Royale - der Politik-Arena auf der gamescom" diskutieren die Politiker aktuelle Fragen der deutschen Games-Politik wie etwa die bundesweite Games-Förderung, die Bedeutung von eSports und aktuelle digitalpolitische Themen. Damit sprechen sie Themen an, die der gamescom congress im weiteren Verlauf des Tages in zahlreichen Panels und Vorträgen vertieft. Die Debatte der Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer findet am Mittwoch, den 22. August von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr statt. Die Politik-Arena wird moderiert von zwei YouTubern: Lisa Sophie Laurent und Peter Smits. Außenreporterin Sofia Kats (Rocket Beans TV) soll per Video-Einspieler gamescom-Besucher mit Fragen an die Politiker zu Wort kommen lassen. Peter Smits moderierte bereits die gamescom Wahlkampf-Arena 2017.Debatt(l)e Royale wird am 22. August 2018 zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr im Livestream auf www.gamescom.de übertragen."Der gamescom congress belegt auf vielfältige Weise, dass Computer- und Videospiele mehr als ein Unterhaltungsmedium sind. Mit über 850 Teilnehmern avancierte der gamescom congress im Jahr 2017 zum Think Tank für Digitalisierung weit über die Games-Branche hinaus. Die Konferenz richtet sich branchenübergreifend an Kulturschaffende, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und Wirtschaftsvertreter aller Branchen. Der Einlass zum gamescom congress 2018 startet am 22. August um 09:00 Uhr. Die Konferenz findet im Congress-Centrum Nord der Koelnmesse statt und endet um 18:00 Uhr."Der Ticket-Shop ist auf www.gamescom-congress.de erreichbar. Tickets sind an der Tageskasse für 85,00 Euro erhältlich. Bis einschließlich 21. August 2018 werden Tickets im Vorverkauf für 75,00 Euro angeboten. Tickets für Studenten und Pädagogen kosten 35,00 Euro (Nachweis erforderlich). Die Kongresstickets können gegen Aufpreis mit Eintrittskarten für die gamescom (Fachbesucher und Privatbesucher) kombiniert werden. Auch 2018 ist der gamescom congress als Fortbildungsmaßnahme für Lehrer und Pädagogen anerkannt. Teilnehmer können sich auf Wunsch eine entsprechende Bescheinigung ausstellen lassen.