gamescom 2018: Daedalics Entwickler-Barde Poki trällert live mit seiner Band "Baumann Bergmann Pokinsson" - 4Players.de

Kenner von Daedalics Adventures wissen vermutlich, dass Star-Entwickler Jan "Poki" Müller Michaelis nicht nur in seinen Spielen musiziert, sondern auch live mit seiner Band "Baumann Bergmann Pokinsson". Im Rahmen der Gamescom 2018 wird die dreiköpfige Gruppe einen weiteren Auftritt starten, und zwar am Sa. 25. August 2018, um 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr in der "Blue Shell", Luxemburger Straße 32 in 50674 Köln. Eventbrite.de erläutert: