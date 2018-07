gamescom 2018: Programm der "Konferenz für die Potenziale von Computer- und Videospielen" veröffentlicht - 4Players.de

Eröffnet wird der gamescom congress von der "Debatt(l)e Royale", im Rahmen der Politiker wie Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Nicola Beer (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) über Fragen der deutschen Spiele-Politik, darunter die bundesweite Förderung, die Bedeutung von eSports und weitere digitalpolitische Themen diskutieren. Mehr dazu in unserer Die Veranstaltungen beschäftigen sich etwa damit, wie nützlich Videospiele bei der Verarbeitung historischer Ereignisse sein können, wie sie das Lernen in der Schule ergänzen können und welche Freiheiten sich ein Medium erlauben darf, ohne Persönlichkeits- oder Grundrechte zu beeinträchtigen.Eröffnet wird der gamescom congress von der "Debatt(l)e Royale", im Rahmen der Politiker wie Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Nicola Beer (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) über Fragen der deutschen Spiele-Politik, darunter die bundesweite Förderung, die Bedeutung von eSports und weitere digitalpolitische Themen diskutieren. Mehr dazu in unserer ausführlichen News

Die Koelnmesse hat das Programm des gamescom congress 2018 veröffentlicht, bei dem es einmal mehr darum geht, welche Rolle Computer- und Videospiele in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft einnehmen bzw. einnehmen können. Der vollständige Ablauf der am 22. August stattfindenden Kongresses ist auf der offiziellen Webseite einsehbar.Der Ticket-Shop ist auf www.gamescom-congress.de erreichbar. Karten sind an der Tageskasse für 85,00 Euro erhältlich - bis einschließlich 21. August 2018 werden sie im Vorverkauf für 75,00 Euro angeboten. Tickets für Studenten und Pädagogen kosten 35,00 Euro. Die Kongresstickets können gegen Aufpreis zudem mit Eintrittskarten für die gamescom kombiniert werden. Auch 2018 ist die Konferenz dabei als Fortbildungsmaßnahme für Lehrer und Pädagogen anerkannt; Teilnehmer können sich auf Wunsch eine entsprechende Bescheinigung ausstellen lassen.