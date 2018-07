gamescom 2018: THQ Nordic ist mit Darksiders 3 und Biomutant dabei - sowie einer "weltexklusiven Ankündigung" - 4Players.de

THQ Nordic wird vier Spiele in der Entertainment-Area auf der gamescom 2018 in spielbarer Form präsentieren (Halle 8 am Stand A011). Angespielt werden können Darksiders 3 Biomutant (neue Demo), Generation Zero und Fade to Silence . Vier weitere Spiele werden hinter geschlossenen Türen gezeigt, darunter eine "weltexklusive Ankündigung", die während der offiziellen Eröffnung der gamescom 2018 bekanntgegeben werden soll. Der gamescom-Livestream startet am Dienstag, den 21. August um 11:00 Uhr.Der Publisher schreibt: "Alle Spieler laden wir ein, uns in Halle 8 am Stand A011 zu besuchen. Gehört zu den ersten auf der Welt, die Darksiders III anspielen, trefft unsere Cosplayer-Legion und macht einen Schnappschuss mit ihnen und holt euch die aktuellsten Infos zu bei unseren täglichen Bühnenshows. Ebenfalls zum ersten Mal kann Generation Zero angezockt werden, gemeinsam mit Avalanche Studios präsentieren wir das 4-Spieler-Co-op-Abenteuer, das euch in ein alternatives Schweden der 80er Jahre schickt. Biomutant, von manchen als DIE Überraschung der gamescom 2017 gefeiert, kehrt mit einer grandiosen neuen Demo zurück, die alles bietet: Kung-Fu, Action, Waffen, Kreaturens und sehr viel Verrückheit. Fade to Silence entführt die Spieler in die frostige Welt des unnachgiebiegen Winters, wo man nicht nur Hunger und Monstern trotzen muss, sonder der Natur selbst. Probiert das gnadenlose Survival-Game mit moralischen Entscheidungen, Basis-Bau und Permadeath!"Letztes aktuelles Video: THQ Nordic Line-up