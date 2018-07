gamescom 2018: Capcom zeigt Devil May Cry 5 und das Remake von Resident Evil 2 am Xbox-Stand - 4Players.de

Capcom wird auf der gamescom 2018 in Köln sowohl Devil May Cry 5 als auch das Remake des Survival-Horror-Klassikers Resident Evil 2 in spielbarer Form zeigen. Capcom verfügt allerdings nicht über einen eigenen Stand, sondern wird beide Spiele auf dem Xbox-Stand in Halle 8 präsentieren."Spieler kämpfen sich auf der gamescom in einer ersten Version von Devil May Cry 5 mit Nero durch die Straßen von Red Grave City. Zudem besucht Director Hideaki Itsuno die gamescom und wird Autogramme geben sowie auf Bühnen Neues aus Devil May Cry 5 vorstellen." Devil May Cry 5 wird Anfang 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht."Am Xbox-Stand werden zusätzlich ausgewählte Anspielstationen zu finden sein, auf denen die kürzlich angekündigte Neuinterpretation von Capcoms (...) Survival-Horror-Klassiker Resident Evil 2 ausprobiert werden kann. Damit ist das Spiel erstmals in Europa öffentlich anspielbar; ein Mindestalter von 18 Jahren wird aufgrund der Altersfreigabebeschränkungen vorausgesetzt. Auf der gamescom können Spieler einige der ikonischsten Momente der Resident Evil-Reihe neu erleben - wenn sie Leon an seinem ersten Tag ins RPD begleiten, mit ihm die Polizeistation erkunden und einen Weg aus diesem Albtraum suchen." Das Remake von Resident Evil 2 erscheint komplett in deutscher Sprache am 25. Januar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.