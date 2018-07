gamescom 2018: Bethesda zeigt RAGE 2, The Elder Scrolls: Blades und Wolfenstein: Cyberpilot - 4Players.de

Bethesda Softworks reist mit drei "Europapremieren" im Gepäck zur gamescom 2018 nach Köln. In der entertainment area Halle 8, Stand C50/B51 werden RAGE 2 und The Elder Scrolls: Blades für Endkonsumenten anspielbar sein. Außerdem wird am Stand The Elder Scrolls Online: Summerset präsentiert. Wolfenstein: Cyberpilot , der VR-Ableger zum kommenden Wolfenstein: Youngblood, wird man "am GameZ.de powered bei MediaMarkt-Stand" in Halle 5.1, A40 ausprobieren können - und zwar kabellos mit HTC Vive Pro.Außerdem ist eine Fallout-Party geplant: "Gemeinsam mit den Besuchern feiern wir den Rückeroberungstag! 25 Jahre nachdem die Bomben fielen wird Vault 76 geöffnet und seine Bewohner werden ins Ödland entlassen. Schnappen Sie sich ein Partyhütchen und eine Tröte und lassen Sie sich am Bethesda-Stand und am Außenstand zwischen Halle 7 und 8 in die Welt von Fallout 76 entführen."Community-Events: "Am Freitag, den 24.08., laden wir ab 16 Uhr wieder alle Vault Girls und Vault Boys zum Fallout Community-Treffen ein. Alle Infos dazu gibt es auf Facebook . Auch die Elder Scrolls Online-Community kommt zur alljährlichen ESO-Taverne am Samstag zusammen. Dort werden das Spiel und seine quicklebendige Spieler-Community zusammen mit dem Team selbst und besonderen Gästen gefeiert. Vor Ort sind die Entwickler Matt Firor, Rich Lambert, und Mike Finnigan sowie Community Manager Kai Schober, Sängerin Malukah und Künstlerin Aronja. Weitere Einzelheiten gibt es in den Neuigkeiten auf der ESO-Homepage . Vor Ort wird es auch wieder allerlei Gewinnspiele und Aktionen geben: Unter allen Nutzern unseres offiziellen Event-Hashtags #BGC2018 verlosen wir eine lebensgroße Vault Boy-Statue."