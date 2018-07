gamescom 2018: Konami ist mit PES 2019, Zone of the Enders, Yu-Gi-Oh! und Hyper Sports R vor Ort - 4Players.de

Konami Digital Entertainment hat das Line-up für die diesjährige gamescom in Köln angekündigt. Auf dem Stand in Halle 8.1 / A033 werden (neue) spielbare Versionen von Pro Evolution Soccer 2019, Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars und Hyper Sports R den Besuchern vorgestellt. In Halle 5.2 / E039 wartet außerdem ein eigener Stand rund um Yu-Gi-Oh! (Sammelkartenspiel) auf interessierte Fans."PES 2019 setzt das Motto 'The Power of Football' konsequent fort und bietet den Fans das spielerisch und grafisch beste Erlebnis der Reihe. Mit einer Vielzahl brandneuer Features dürfen sich Spieler auf die ultimative Fußball-Simulation freuen, die dank 'Enlighten'-Software von lebensechten visuellen Effekten profitiert und zum ersten Mal sogar 4K HDR über alle Plattformen bietet. Verbesserungen an Schussmechanik und Ballphysik sowie die neue sichtbare Müdigkeit, die sich auf Leistung und Verhalten auswirkt, sorgen für einzigartigen Realismus. PES 2019 wird am 30. August auf PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein und Fans können eine spielbare Demo auf dem diesjährigen Konami gamescom-Stand ausprobieren.""Hyper Sports R, ein neuer Sporttitel, der exklusiv für Nintendo Switch™ erhältlich ist, feiert auf der gamescom Premiere und ist erstmals für die Öffentlichkeit anspielbar. Der Titel bietet eine große Auswahl an Einzel- und Mannschaftssportarten, an denen die Spieler teilnehmen können. Zu den spielbaren Events auf der Messe zählen Leichtathletik-Events, Schwimmen und Beachvolleyball. Das Spiel ermöglicht es bis zu vier Freunden entweder mit einer traditionellen Tastenbelegung oder einer Bewegungssteuerung gegeneinander anzutreten. Zusätzliche Details für HYPER SPORTS R, einschließlich des Veröffentlichungsdatums, werden später in diesem Jahr bekannt gegeben.""Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars, das Remaster des ursprünglichen 2003er Sequels, zeigt seine verbesserte Grafik und überarbeitete Audiotechnik speziell für PlayStation 4 und PC. Dieser High-Speed-Mech-Action-Klassiker wird vollständig in 4K oder VR spielbar sein – eine völlig neue Perspektive für neue und erfahrene Zone-of-the-Enders-Fans gleichermaßen. Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars erscheint am 6. September für PlayStation 4, PlayStation VR und PC mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro. Fans erwartet auf der gamescom eine spielbare Demo."