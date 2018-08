gamescom 2018: Square Enix zeigt Kingdom Hearts 3, Shadow of the Tomb Raider und Life is Strange 2 - 4Players.de

Vom 21. (Fachbesuchertag) bis 25. August 2018 präsentiert Square Enix auf der gamescom in Köln seine kommenden Titel. Auf einer Standfläche von insgesamt über 1.500 Quadratmetern in Halle 9.1 (Stand B31/41 und C30/40) können die Messebesucher zahlreiche spielbare Demos an über 200 Anspielstationen eigenhändig ausprobieren.Zwei Demos von Kingdom Hearts 3 sind geplant. Besucher können in einem Bosskampf gegen Granitos aus Hercules antreten und die Spielzeugwelt aus Toy Story zusammen mit Woody und Buzz entdecken. Ansonsten wird man Shadow of the Tomb Raider Just Cause 4 und Final Fantasy 14 Online anspielen können. Life is Strange 2 feiert seine Weltpremiere auf der gamescom 2018. "Das Entwicklerteam wird nicht nur erste Details zu (...) Life is Strange teilen - es wird auch zum ersten Mal auf der Standfläche von Square Enix spielbar sein", heißt es.Der Publisher schreibt weiter: "Als besonderes Angebot bietet Square Enix Messebesuchern eine kostenlose Version derFinal Fantasy 14 Online Starter Edition, wenn diese sich am Stand registrieren. Geboten wird auch ein exklusives Programm von Bühnenshows mit den Machern des Spiels, darunter Producer und Director Naoki Yoshida und Sound Director Masayoshi Soken, welches in einem großen Cosplay-Wettbewerb am Messe-Samstag (25. August 2018) gipfelt. Schlussendlich feiert die Final Fantasy 14 Eorzean Symphony am Freitag (24. August) und Samstag (25. August) ihre europäische Weltpremiere im Konzerthaus Dortmund. Weitere Informationen zum Event finden sich hier ."Square Enix: "Fans von exklusiven Merchandise-Produkten treffen sich hingegen in Halle 5.2 am Stand von Square Enix Products. Dort können Figuren, Accessoires, Schmuckstücke und Brettspiele zu den zahlreichen beliebten Marken von Square Enix erworben werden. Am brandneuen Stand von Square Enix Music werden zudem exklusive, signierte Tonträger angeboten. In einem speziellen Bereich können Besucher außerdem das Final Fantasy Trading Card Game sowie ein neues Brettspiel, das auf einer weltberühmten Marke basiert, ausprobieren."