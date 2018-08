gamescom 2018: Ubisoft zeigt Assassin's Creed Odyssey, The Division 2 und Anno 1800 - 4Players.de

Ubisoft hat sein bisher umfangreichstes Line-up für die gamescom angekündigt. Der Publisher wird mit zehn spielbaren Demos und 360 Anspielstationen vertreten sein, u. a. werden Assassin's Creed Odyssey Anno 1800 und Starlink: Battle for Atlas präsentiert."Die gamescom ist der perfekte Ort, um Spielern die Möglichkeit zu geben, unsere kommenden Titel zu testen. Sie können tiefer in die für sie interessanten Spielen eintauchen. Im Gegenzug erhalten unsere Entwicklerteams schnelles Feedback zu Titeln, die sich noch in der Produktion befinden", sagt Alain Corre, EMEA Executive Director. "Wir freuen uns eines der größten und abwechslungsreichsten Portfolios in der Spieleindustrie anzubieten und hoffen, dass wir damit viele Spieler begeistern."Der Publisher schreibt: "Besucher des Ubisoft-Standes (Halle 6.1 - Stand B020) können aufregende PvP-Inhalte erleben, wenn sie den Breach Mode in For Honor: Marching Fire anspielen oder die neuesten Inhalte für Tom Clancy's Rainbow Six Siege Year 3 Season 3 Operation Grim Sky ausprobieren. Die virtuelle Realität verspricht zudem stark immersive Erlebnisse: Besucher, die vor Ort Space Junkies und Transference anspielen, dürfen sich auf unvergleichliche virtuelle Welten mit neuartigen Spielerfahrungen freuen. Auf der Bühne wird Ubisoft ein vollgepacktes Programm an Aktivitäten anbieten, darunter exklusive Präsentationen zum Donkey Kong-DLC für Mario + Rabbids Kingdom Battle, zu Gator Rush, dem neuen spannenden Update für The Crew 2 sowie zu Just Dance 2019. Mit einer Ubisoft Club-Mitgliedschaft erhalten Spieler, die während der Messe am Ubisoft-Stand Demos spielen, exklusive In-Game-Belohnungen. Der Ubisoft Club lädt außerdem 25 neue Star Player als Dank für ihre Zeit und Leidenschaft, die sie in die Ubisoft-Spielgemeinschaft investiert haben, zur Show ein.""Im Family and Friends-Bereich (Halle 10.2) können Spieler jeden Alters auf eine Reise zum Herzen des alten Ägyptens aufbrechen. Möglich macht dies die Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt. Ebenso können Spieler im Family and Friends-Bereich an den Qualifizierungsrunden für die Just-Dance-2019-Weltmeisterschaften teilnehmen. Der Ubisoft-Merchandise-Stand ist in Halle 5.2 (Stand B015) zu finden. Hier werden unter anderem die Ubicollectibles zum Kauf angeboten."Letztes aktuelles Video: Ubisoft Line-up