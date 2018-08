gamescom 2018: Zodiac Interactive will in Köln drei neue Spiele zeigen - 4Players.de

Der chinesische Videospiel-Hersteller Zodiac Interactive will auf der gamescom 2018 drei neue Spiele zeigen: Kurumi Gamings Action-Rollenspiel Tale of the Ice Staff für Nintendo Switch sowie Scream Box' Rogue-like Ancient Abyss und Dragon Whispers Viren-Action Bacterium für PC (Steam).Zu Tale of the Ice Staff schreiben die Macher: "Begeben Sie sich mit Yersa und ihrem Begleiter Nick auf eine atemberaubende magische Reise in diesem 2D-Action-Rollenspiel für Einzelspieler. Gestalten Sie den Verlauf der fesselnden Handlung, erforschen Sie neue Länder, treffen Sie interessante Charaktere und entdecken Sie die Geheimnisse einer faszinierenden Welt. Aber seien Sie vorsichtig! Dunkle Mächte versuchen, Spiler von der Wahrheit fernzuhalten. Dieses Juwel von Kurimi Gaming kombiniert seinen nostalgischen Pixel-Stil mit modernster Spielmechanik."