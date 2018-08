gamescom 2018: Sega und Atlus zeigen Total War, Team Sonic Racing und Football Manager 2019 - 4Players.de

Sega und Atlus haben ihr Aufgebot für den Besucherbereich der gamescom 2018 angekündigt. In Halle 9 (Stände B011-C010 sowie A012) auf dem Stand von Deep Silver & Friends werden Total War: Three Kingdoms Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight gezeigt.Produktbeschreibungen: "Total War: Three Kingdoms: Im Jahre 190 n. Chr. befindet sich China in Aufruhr. Die Han-Dynastie zerfällt unter der Herrschaft des jungen Kaisers, während der Tyrann Dong Zhuo im Hintergrund die Fäden zieht. Die Macht dieses brutalen Despoten wächst unaufhaltsam an und das angeschlagene chinesische Imperium taumelt immer tiefer in die Anarchie. Doch Hoffnung blüht in Form von drei Helden auf, die sich im Angesicht der drohenden Katastrophe verbünden und die Kriegsherren der größten Familien dieser Epoche vereinen, um Dong Zhuos Herrschaft zu beenden. Die Zukunft Chinas hängt nun an diesem zerbrechlichen Bündnis, in der jede Partei ihre eigenen Ziele verfolgt und die Macht über das Reich anstrebt.Team Sonic Racing: Schneller, weiter und nochmal schneller! Team Sonic Racing lässt Spieler in die Rollen bekannter Charaktere aus dem beliebten Sonic-Universum schlüpfen und über herausfordernde Pisten rasen. Mit dabei sind Sonic, Tails und viele andere. Der Spieler tritt allein oder gemeinsam mit Freunden offline oder online in verschiedenen Spielmodi, z.B. Grand-Prix, Time-Trial, Team-Adventure, an.Football Manager 2019: Es hat lange gedauert, aber nun wird der Traum vieler Anhänger der Fußball-Manager-Simulationen wahr: Die seit 2004 weltweit von Millionen Fans gespielte Football Manager™-Serie feiert am 02. November ihre lang erwartete Rückkehr nach Deutschland und hat eine komplett lizenzierte Bundesliga im Gepäck. Der Erwerb der Bundesliga-Lizenz ab der Saison 18/19 und für die drei Spielzeiten danach, ermöglicht die Integration aller deutschen Vereine und Lizenzspieler der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga.Valkyria Chronicles 4: In dem fesselnden Strategie-JRPG nehmen die Spieler den Kampf mit dem Imperium auf. Valkyria Chronicles 4 spielt im selben Zeitraum wie das erste Valkyria Chronicles, fokussiert sich jedoch auf eine neue Gruppe von Charakteren. Die Spieler übernehmen die Kontrolle von Commander Claude Wallace, Ingenieur Riley Miller, Darcsen Raz, Sniper Kai Schulen und vielen mehr.Persona 3: Dancing in Moonlight/ Persona 5: Dancing in Starlight: In Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight werden der Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES) und die Phantom Thieves in einen geheimen Raum gebracht, der nur als der Club Velvet bekannt ist. Dort erwachen beide Gruppen, sehen sich den mysteriösen Gästen des Club Velvet gegenüber und werden gezwungen, einer Tanzparty beizuwohnen.Fist of the North Star: Lost Paradise: Das Action-Adventure, das in der bekannten Fist-of-the-North-Star-Manga-Reihe angesiedelt ist, wird von Ryu Ga Gotoku, dem Enwicklerstudio der weltweit erfolgreichen Yakuza-Reihe, entwickelt. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über Kenshiro , während sie durch ein alternatives Universum der original Handlung schreiten. Das post-apokalyptische Ödland kann mit einem anpassbaren Buggy erforscht werden - sofern die Spieler nicht gerade damit beschäftigt sind, sich mit den Hokuto-Shinken-Kampftechniken durch Horden erbarmungsloser Schläger zu kämpfen. First of the North Star: Lost Paradise kann ab sofort vorbestellt werden."