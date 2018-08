gamescom 2018: "Mehrere Weltpremieren" sollen bei der Messe-Eröffnung präsentiert werden - 4Players.de

Passend zur Eröffnung der gamescom am 21. August um 11:00 Uhr werden internationale Publisher laut Veranstalter "mehrere Weltpremieren" präsentieren. So stellt THQ Nordic einen bisher noch nicht angekündigten Titel basierend auf einer etablierten Marke vor. Auch Ubisoft soll eine Ankündigung vorbereiten."Fans der Adventure-Experten von Dontnod freuen sich auf die öffentliche Premiere des ersten Trailers zu Life is Strange 2 von Square Enix. Eine Neuankündigung können Spiele-Fans in aller Welt auch von Koch Media und seinem Publishing Label Deep Silver erwarten. Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. nutzt die gamescom Eröffnung, um ein komplett neues Spiel von einem europäischen Spiele-Entwickler anzukündigen. Einige der Neuankündigungen werden direkt nach der Vorstellung an den Ständen der Publisher in der entertainment area spielbar sein", heißt es weiter.Die komplette gamescom-Eröffnung inkl. Premieren wird man auf www.gamescom.de verfolgen können.Letztes aktuelles Video: Indie Arena Booth 2018