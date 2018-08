gamescom 2018: Die Nominierten für zweite Verleihung der gamescom awards stehen fest - 4Players.de

Nach der Verkündung der ersten Preisträger des gamescom awards 2018 (wir berichteten ), wurden jetzt die Nominierten in den 13 verbliebenen Kategorien bekannt gegeben. Bis Freitag, den 24. August, um 14 Uhr können Messebesucher per App ihren Lieblings-Streamer küren ("Best Streamer/Let's Player") sowie abstimmen, an welchem Stand sie am meisten Spaß hatten ("Best Consumer Experience") und wo die Wartezeit am angenehmsten gestaltet wurde ("Best Queue-Entertainment"). Außerdem können die Besucher die Sieger der Kategorien "Best Developer" und "Best Publisher" aus einer Vorauswahl der Jury wählen.Die Jury selbst wählt den besten Stand in der entertainment area der gamescom und kürt die Sieger der Kategorie "gamescom Indie award" sowie der neuen Kategorie "Best of CAMPUS". Am Samstag, den 25. August, ab 15 Uhr sollen die Sieger aller dieser Kategorien im Rahmen einer feierlichen Show auf der Red Bull Bühne ausgezeichnet werden. Dort wird zum Finale der gamescom auch bekannt gegeben, welche Titel die Hauptpreise "gamescom 'Most Wanted' Consumer award" und "Best of gamescom" gewonnen haben.Hier alle Nominierten für die zweite Runde des gamescom awards 2018 im Überblick:Best Hardware (Jury-Kategorie)- Cybershoes (Cybershoes GmbH)- HTC Vive Wireless Adapter (HTC)- Starlink - Battle for Atlas (Ubisoft)Best Multiplayer Game (Jury-Kategorie)- Battlefield V (Electronic Arts)- Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard)- Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)Best Virtual Reality Game (Jury-Kategorie)- Arizona Sunshine - LB VR Edition (Vertigo Games)- Astro Bot Rescue Mission (Sony Interactive Entertainment)- Blood & Truth (Sony Interactive Entertainment)Best of gamescom (Jury-Kategorie)Den "Best of gamescom award" kann nur ein Spiel oder Produkt gewinnen, das auch eine Kategorie aus den Kategoriegruppen Genre oder Plattform gewonnen hat; Gewinner aus den Kategoriegruppen consumer awards, gamescom global awards, gamescom Indie award oder Best of CAMPUS sowie Spiele-Erweiterungen können ihn nicht gewinnen.- Anno 1800 (Ubisoft), Gewinner Best PC Game- Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard), Gewinner Best Social/Online Game- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment), Gewinner Best Role Playing Game- FIFA 19 (Electronic Arts), Gewinner Best Sports Game- Forza Horizon 4 (Microsoft), Gewinner Best Racing Game- Landwirtschafts-Simulator 19 (astragon Entertainment), Gewinner Best Simulation Game- Marvel's Spider-Man (Sony Interactive Entertainment), Gewinner Best Console Game Sony PlayStation 4- Ori and the Will of the Wisps (Microsoft), Gewinner Best Console Game Microsoft Xbox One und Best Puzzle/Skill Game- Sekiro: Shadows Die Twice (Activision Blizzard), Gewinner Best Action Game- Shadowgun War Games (MADFINGER Games), Gewinner Best Mobile Game- Super Mario Party (Nintendo), Gewinner Best Family Game- Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo), Gewinner Best Console Game Nintendo Switch- Team Sonic Racing (Koch Media), Gewinner Best Casual Game- Total War: Three Kingdoms (Koch Media), Gewinner Best Strategy Game- Gewinner Best Hardware (tba)- Gewinner Best Multiplayer Game (tba)- Gewinner Best Virtual Reality Game (tba)Best Consumer Experience (Fan-Kategorie)Rund 60 Stände in der entertainment area der gamescom stehen den Fans zur Wahl.Best Queue-Entertainment (Fan-Kategorie)Rund 60 Stände in der entertainment area der gamescom stehen den Fans zur Wahl.Best Streamer/Let's Player (Fan-Kategorie)160 auf der gamescom akkreditierte Streamer*innen und Let’s Player*innen stehen den Fans zur Wahl.gamescom "Most Wanted" Consumer award (Fan-Kategorie)In dieser Kategorie stehen alle Nominierten der Kategoriegruppen Genre und Plattform zur Wahl.- Anno 1800 (Ubisoft)- Arizona Sunshine - LB VR Edition (Vertigo Games)- Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft)- Astro Bot Rescue Mission (Sony Interactive Entertainment)- Battlefield V (Electronic Arts)- Blood & Truth (Sony Interactive Entertainment)- Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard)- Cybershoes (Cybershoes GmbH)- Destiny 2: Forsaken (Activision Blizzard)- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment)- Dying Light Bad Blood (Techland)- F1 2018 (Koch Media / Codemasters)- FIFA 19 (Electronic Arts)- Forza Horizon 4 (Microsoft)- HTC Vive Wireless Adapter (HTC)- Hyperdrome (Travian Games)- Kingdom Hearts III (Square Enix)- Landwirtschafts-Simulator 19 (astragon)- LEGO DC Super-Villains (Warner Bros. Entertainment)- Life is Strange 2 (Square Enix)- Man of Medan (Bandai Namco)- Marvel's Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)- Metro Exodus (Koch Media)- Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)- Persona 5: Dancing in Starlight (Koch Media)- PES 2019 (Konami)- Rend (Frostkeep Studios)- Sekiro: Shadows Die Twice (Activision Blizzard)- Shadow of the Tomb Raider (Square Enix)- Shadowgun War Games (MADFINGER Games)- Starlink - Battle for Atlas (Ubisoft)- State of Decay 2 Daybreak (Microsoft)- Super Mario Party (Nintendo)- Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)- Team Sonic Racing (Koch Media)- Total War: Three Kingdoms (Koch Media)Best Booth (Jury-Kategorie)Knapp 60 Stände in der entertainment area der gamescom stehen der Jury zur Wahl.Best Developer (Fan-Kategorie)- Epic Games (Fortnite)- From Software (Sekiro: Shadows Die Twice)- Insomniac Games (Marvel's Spider-Man)- Moon Studios (Ori and the Will of the Wisps)- Ubisoft (Assassin's Creed Odyssey, Starlink - Battle for Atlas)Best Publisher (Fan-Kategorie)- Activision Blizzard (Call of Duty: Black Ops 4, Destiny 2: Forsaken, Sekiro: Shadows Die Twice, Spyro Reignited Trilogy)- Microsoft (Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps, State of Decay 2 Daybreak)- Sony Interactive Entertainment (Astro Bot Rescue Mission, Blood & Truth, Firewall: Zero Hour, Marvel's Spider-Man)- Square Enix (Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals, Kingdom Hearts III, Life is Strange 2, Shadow of the Tomb Raider)- Ubisoft (Anno 1800, Assassin's Creed Odyssey, Starlink - Battle for Atlas)gamescom Indie award (Jury-Kategorie)- Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)- Lost Ember (Mooneye Studios)- The Sinking City (Frogwares)- Through the Darkest of Times (Paintbucket Games)- Witch It (Barrel Roll Games / Daedalic Entertainment)Best of CAMPUS (Jury-Kategorie)- Capra (bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbH - Team No. 5)- LEDCube (Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten - Adrian Kaul, Hannes Vatter)- Shock Out (bm - gesellschaft für bildung in medienberufen mbH - Team Coffee)