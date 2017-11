Trüberbrook - A Nerd Saves the World: Mystery-Adventure mit Heimatfilm-Ambitionen von der bildundtonfabrik - 4Players.de

Screenshot - Trüberbrook - A Nerd Saves the World (Linux) Screenshot - Trüberbrook - A Nerd Saves the World (Linux) Screenshot - Trüberbrook - A Nerd Saves the World (Linux) Screenshot - Trüberbrook - A Nerd Saves the World (Linux)

Bei Kickstarter wird derzeit das Mystery-Adventure Trüberbrook - A Nerd Saves the World für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Switch und Xbox One finanziert. Das Finanzierungsziel liegt bei 80.000 Euro. Das Spiel befindet sich in Entwicklung bei der btf (bildundtonfabrik), unter anderem bekannt für das "Neo Magazin Royale" mit Jan Böhmermann. Als Publisher fungiert Headup Games. Ab 5 Euro kann das Vorhaben unterstützt werden. Ab 25 Euro erhält man eine digitale Version des Adventures.Trüberbrook ist ein storybasiertes Adventure. Schauplatz ist ein abgelegenes Luftkurörtchen in der deutschen Provinz in den späten 1960er-Jahren - also zur Zeit des Kalten Krieges. Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, den es durch Zufall nach Trüberbrook verschlägt, wo er schließlich die Welt retten muss.Laut der btf ist das Spiel "nie dagewesener Genremix aus Sci-Fi, Heimatfilm und Mystery", der von Twin Peaks, Akte X, Stranger Things und Star Trek inspiriert wurde. Schrullige Charaktere, seltsame Bewohner, handgebaute Miniaturkulissen, universelle Themen wie Liebe, Freundschaft, Loyalität, Entwurzelung, Dinosaurier etc. und Rätsel (inventarbasierte Kombinationsrätseln, "soziale" Puzzles (Überzeugen anderer Figuren), Psychotests etc.) werden versprochen. Das Adventure soll sieben bis zehn Stunden lang sein.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer"In der großen Welt ist also einiges in Aufruhr, aber von den meisten unbemerkt passieren auch in der verträumten Provinz weltbewegende Dinge. Hans Tannhauser, ein amerikanischer Physikstudent, wundert sich: In einem Preisausschreiben gewinnt er eine Reise in ein kleines, deutsches Luftkurörtchen namens Trüberbrook. Truber-what? No idea! Und dass er an einem Gewinnspiel teilgenommen hat, daran kann er sich auch nicht wirklich erinnern… Aber da es ihm gerade ganz gut passt, etwas Abstand von seiner Dissertation in Quantenphysik zu bekommen, macht er sich voller Neugier auf nach Trüberbrook, Germany.Tannhauser bezieht sein Quartier in der Pension Waldeslust, einer charmanten Herberge im Dorfzentrum. Doch schon kurz nach seiner Ankunft geschieht Mysteriöses: Seine Physik-Unterlagen verschwinden aus seinem Zimmer, jemand scheint dort eingebrochen zu sein, irgendwer versucht außerdem, Kontakt mit ihm aufzunehmen — nur wer? Und warum?Nach und nach lernt er Dorfbewohner und Kurgäste kennen, einer seltsamer als der andere. Nur die junge Paläoanthropologin Gretchen Lemke, die es für einen Forschungsaufenthalt nach Trüberbrook verschlagen hat, erscheint Hans Tannhauser irgendwie normal … aber ehe er sich versieht, nimmt ihn Gretchen mit auf ein großes Abenteuer. Und bevor er einen klaren Gedanken fassen kann, realisiert er: er ist vielleicht nicht zufällig in Trüberbrook gelandet – er ist dort, um die Welt zu retten."