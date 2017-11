Trüberbrook - A Nerd Saves the World: Adventure der bildundtonfabrik erreicht Kickstarter-Ziel; erste Zusatzziele stehen an - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne von Trüberbrook - A Nerd Saves the World hat nach etwas mehr als einem Tag das Finanzierungsziel erreicht . Das Adventure kann somit realisiert werden. Die bildundtonfabrik bedankt sich bei den Unterstützern und auch erste Zusatzziele wurden ausgeschrieben. Kommen mehr als 90.000 Euro zusammen, sollen zusätzliche Gegenstände mit kleinen Hintergrundgeschichten eingebaut werden, welche die Welt interessanter machen und die Immersion steigern sollen - angedacht sind Zeitungen, Poster, Notizen, Smalltalk-Fetzen etc. Ab 110.000 Euro sollen die Soundeffekte ebenfalls in "Handarbeit" (wie die Szenerie) erzeugt und aufgenommen werden. Wenn mehr als 180.000 Euro unter dem Strich stehen, soll ein zusätzliches Bonus-Kapitel realisiert werden, das aus dem ursprünglichen Spiel gestrichen wurde. In diesem Kapitel wird es neue Schauplätze, Charaktere, Geschichten und Co. geben. Die eigenständige Mini-Episode soll zuerst für alle Kickstarter-Backer bereitstehen und später für alle anderen Käufer veröffentlicht werden.Aktuell haben 2.041 Unterstützer einen Betrag von 81.903 Euro zugesagt. Trüberbrook ist ein storybasiertes Adventure. Schauplatz ist ein abgelegenes Luftkurörtchen in der deutschen Provinz in den späten 1960er-Jahren - also zur Zeit des Kalten Krieges. Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, den es durch Zufall nach Trüberbrook verschlägt, wo er schließlich die Welt retten muss. Laut der btf ist das Spiel "nie dagewesener Genremix aus Sci-Fi, Heimatfilm und Mystery", der von Twin Peaks, Akte X, Stranger Things und Star Trek inspiriert wurde. Schrullige Charaktere, seltsame Bewohner, handgebaute Miniaturkulissen, universelle Themen wie Liebe, Freundschaft, Loyalität, Entwurzelung, Dinosaurier etc. und Rätsel (inventarbasierte Kombinationsrätseln, "soziale" Puzzles (Überzeugen anderer Figuren), Psychotests etc.) werden versprochen. Das Adventure soll sieben bis zehn Stunden lang sein.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer