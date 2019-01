Trüberbrook - A Nerd Saves the World: Box-Version für PC, PS4 und Switch mit Reiseführer - 4Players.de

Reiseführer der Box-Version

Das Adventure Trüberbrook wird für PC, PlayStation 4 und Switch auch als Box-Version im Einzelhandel erscheinen. Die Xbox One wird ausschließlich digital versorgt. In der physischen Box-Fassung wird ein 24-seitiger Reiseführer enthalten sein. Der Reiseführer bietet einen Überblick über den Erholungsort mit interessanten Orten (inkl. einer kleinen Karte), Tipps zu Übernachtung und Verpflegung sowie eine Vorstellung der Persönlichkeiten. Einen Veröffentlichungstermin konnte Publisher Headup Games bisher nicht nennen, aber sie würden "in Kürze auf die Zielgerade einbiegen", heißt es.Trüberbrook ist ein storybasiertes Adventure. Schauplatz ist ein abgelegenes Luftkurörtchen in der deutschen Provinz in den späten 1960er-Jahren - also zur Zeit des Kalten Krieges. Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, den es durch Zufall nach Trüberbrook verschlägt, wo er schließlich die Welt retten muss. Laut der btf ist das Spiel "nie dagewesener Genremix aus Sci-Fi, Heimatfilm und Mystery", der von Twin Peaks, Akte X, Stranger Things und Star Trek inspiriert wurde. Schrullige Charaktere, seltsame Bewohner, handgebaute Miniaturkulissen, universelle Themen wie Liebe, Freundschaft, Loyalität, Entwurzelung, Dinosaurier etc. und Rätsel (inventarbasierte Kombinationsrätseln, "soziale" Puzzles (Überzeugen anderer Figuren), Psychotests etc.) werden versprochen. Das Adventure soll sieben bis zehn Stunden lang sein.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Interrogation Trailer