Trüberbrook - A Nerd Saves the World: Hinter den Kulissen: Echte Miniatur-Welt (mit viel Kleber) und die Digitalisierung - 4Players.de

Das storybasierte Adventure Trüberbrook - A Nerd Saves the World setzt auf handgemachte Schauplätze, die mit "echten Händen und viel Kleber" als Miniatur-Welt zusammengebaut und danach digitalisiert wurden. Einen Blick hinter die Kulissen erlauben btf (bildundtonfabrik) und Headup Games auf den folgenden Bildern."Alle Modelle wurden mithilfe von Photogrammetrie digitalisiert und für die Darstellung in Echtzeit umgewandelt. Jede Szene wurde zudem aufwendig mit echtem Licht filmisch in Szene gesetzt; so konnten wir noch am Set verschiedene Lichtstimmungen und Tageszeiten nachstellen. Sogar ein Wechsel der Jahreszeiten war möglich, indem Sets mit winzigen Schneeflocken bestreut wurden! Anschließend wurden die Modelle in jeder Variation erneut abfotografiert und zurück auf das digitale Modell projiziert. Durch verschiedene Compositing-Workflows wurden dann die Spielfiguren mit digitaler Beleuchtung und Echtzeit-Schatten in das Modell integriert. Abgerundet wurden alle Levels durch Einsatz von verschiedenen Effekten, teils am Set aufgenommenen und teils digital: Lichtspiegelungen, Tiefenschärfe und Partikeleffekte", heißt es.Trüberbrook - A Nerd Saves the World wird am 12. März auf PC (digital), am 14. März für PC im Einzelhandel und am 18. April auf PS4, Switch und Xbox One (nur digital) erscheinen.Trüberbrook ist ein storybasiertes Adventure. Schauplatz ist ein abgelegenes Luftkurörtchen in der deutschen Provinz in den späten 1960er-Jahren - also zur Zeit des Kalten Krieges. Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, den es durch Zufall nach Trüberbrook verschlägt, wo er schließlich die Welt retten muss. Laut der btf ist das Spiel "nie dagewesener Genremix aus Sci-Fi, Heimatfilm und Mystery", der von Twin Peaks, Akte X, Stranger Things und Star Trek inspiriert wurde. Schrullige Charaktere, seltsame Bewohner, handgebaute Miniaturkulissen, universelle Themen wie Liebe, Freundschaft, Loyalität, Entwurzelung, Dinosaurier etc. und Rätsel (inventarbasierte Kombinationsrätseln, "soziale" Puzzles (Überzeugen anderer Figuren), Psychotests etc.) werden versprochen. Das Adventure soll sieben bis zehn Stunden lang sein.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Interrogation Trailer