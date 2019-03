Trüberbrook - A Nerd Saves the World: Abenteuerliche Reise in ein Paralleluniversum der 60er-Jahre startet morgen auf PC - 4Players.de

Headup Games hat zur anstehenden Veröffentlichung von Trüberbrook - A Nerd Saves the World einen Trailer veröffentlicht, der auf das Adventure der bildundtonfabrik einstimmen soll (siehe unten). Das Spiel wird am 12. März auf PC, Mac und Linux (digital auf GOG.com Steam etc.) erscheinen - sowie am 14. März als Box-Version im Einzelhandel mit einem 24-seitigen Reiseführer. Die PC-Fassung wird 29,99 Euro kosten. Ab dem 17. April wird es auf PS4, Switch und Xbox One (nur digital) erhältlich sein. Unser Test befindet sich in Arbeit."Begib dich zusammen auf eine abenteuerliche Reise in ein Paralleluniversum der 60er-Jahre, in akustischer Begleitung von Nora Tschirner, Dirk von Lowtzow, Henning May und Jan Böhmermann. Alle Schauplätze des mysteriösen Adventures wurden in kleinteiliger Handarbeit erstellt, was in Trüberbrooks ganz besonderem Look resultiert", schreibt der Publisher.Trüberbrook ist ein storybasiertes Adventure. Schauplatz ist ein abgelegenes Luftkurörtchen in der deutschen Provinz in den späten 1960er-Jahren - also zur Zeit des Kalten Krieges. Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, den es durch Zufall nach Trüberbrook verschlägt, wo er schließlich die Welt retten muss. Laut der btf ist das Spiel "nie dagewesener Genremix aus Sci-Fi, Heimatfilm und Mystery", der von Twin Peaks, Akte X, Stranger Things und Star Trek inspiriert wurde. Schrullige Charaktere, seltsame Bewohner, handgebaute Miniaturkulissen, universelle Themen wie Liebe, Freundschaft, Loyalität, Entwurzelung, Dinosaurier etc. und Rätsel (inventarbasierte Kombinationsrätseln, "soziale" Puzzles (Überzeugen anderer Figuren), Psychotests etc.) werden versprochen. Das Adventure soll sieben bis zehn Stunden lang sein.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer