Der Sieg von Alfred der Große in der Schlacht von Edington (Sieg über die Wikinger) markiert den Ausgangspunkt von Total War Saga: Thrones of Britannia . "Wir schreiben das Jahr des Herrn 878. Der kriegserfahrene Alfred der Große hatte sich in der Schlacht bei Edington heldenhaft der Wikingerinvasion entgegen gestellt. Geschwächt - doch keineswegs geschlagen - haben sich die Wikinger in Britannien angesiedelt. Zum ersten Mal seit 80 Jahren erlebt das Land einen zerbrechlichen Frieden. Die Könige von England, Wales, Schottland und Irland spüren, wie sich auf der Insel ein kommender Wandel abzeichnet; eine Zeit der Möglichkeiten. Sie werden Verträge abschließen. Sie werden Kriege führen. Geschichten werden zu Legenden in einer Saga, die den Aufstieg einer der größten Nationen der Weltgeschichte beschreibt. Und bietet die detaillierteste Total-War-Kampagnenkarte, die jemals erstellt wurde", erklären die Entwickler. Die Kampagnenkarte soll übrigens über 23 Mal größer als die Karte aus Total War: Attila sein. Alfred der Große steht im folgenden Ingame-Cinematic-Trailer im Mittelpunkt.Das historische Strategiespiel von Creative Assembly ist der erste Titel aus der neuen Reihe "Total War Saga". Generell soll das typische Total-War-Spielgeschehen (rundenbasierte Kampagnen-Strategie und Echtzeit-Kämpfe mit großen Truppenverbänden) geboten werden, nur diesmal mit einem stärkeren Fokus auf einen kleinen, explizit ausgewählten Teil der Geschichte. Es soll 2018 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Alfred The Great Trailer