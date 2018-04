Total War Saga: Thrones of Britannia: Video: Neuerungen und Verbesserungen in den Schlachten - 4Players.de

Creative Assembly stellt im folgenden Video fünf Neuerungen in den Schlachten von Total War Saga: Thrones of Britannia näher vor. Die Entwickler gehen auf die Wichtigkeit der Schilde im Kampf, die Kavallerie, kritische Treffer (Nahkampf und Fernkampf), Einheiten-Verhaltensmodi (z. B. Guard-Modus, Skirmish, "Always Run") und Angriffe auf Siedlungen (mehrere Angriffsmöglichkeiten) ein. Die unterschiedlichen Einheiten jeder Fraktion könnt ihr euch hier anschauen.Die Veröffentlichung von Total War Saga: Thrones of Britannia ist erst kürzlich verschoben worden. Der neue Termin ist der 3. Mai 2018. Die Verschiebung soll der Bedienung der Benutzeroberfläche, der Balance (Kampagne/Kampf-KI), dem Kampfsystem (Kollisionsschaden, Kollisionsradien etc.) und weiteren Aspekten des Spiels zugutekommen. Vorbesteller bei SEGA-zertifizierten digitalen Einzelhändlern ( Liste ) erhalten einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent. Das Strategiespiel wird als digitaler Download und als Limited Edition Box-Produkt in einigen Ländern (Australien, Polen, England, Deutschland, Italien und Frankreich) erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Whats new in BattlesPublisher SEGA schreibt: "Die Könige von England, Wales, Schottland und Irland spüren, wie sich auf der Insel ein kommender Wandel abzeichnet; eine Zeit der Möglichkeiten. Sie werden Verträge abschließen. Sie werden Kriege führen. Geschichten werden zu Legenden in einer Saga, die den Aufstieg einer der größten Nationen der Weltgeschichte beschreibt. (...) Thrones of Britannia ist ein neuer Teil der Total-War-Reihe, der euch herausfordert, einen kritischen Augenblick der Geschichte neuzuschreiben, der die Zukunft des modernen Britanniens bestimmen wird. Mit zehn spielbaren Fraktionen müsst ihr Königreiche zu Ehren von Angelsachsen, gälischen Clans, walisischen Stämmen oder siedelnden Wikingern erbauen und verteidigen. Schmiedet Bündnisse, verwaltet eure wachsenden Siedlungen, hebt Armeen aus und begebt euch auf Feldzüge in der detailliertesten Karte, die es je bei Total War gegeben hat."