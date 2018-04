Total War Saga: Thrones of Britannia: Video über die Belagerungen - 4Players.de

Nach den Videos zu den Veränderungen an den Schlachten und am Politiksystem stellen die Entwickler (Creative Assembly) nun die Verbesserungen und die Veränderungen an den "Settlements" bzw. den Belagerungsschlachten vor. Abgesehen davon, dass die angreifbaren Siedlungen deutlich größer sind, hat man als Spieler unterschiedliche Angriffsmöglichkeiten (auch vom Wasser aus). In den Siedlungen gibt es sowohl engere Bereiche als auch offenere Flächen (Marktplätze), die mehr Truppenmanöver erlauben sollen. Generell sollen die verschiedenen Hauptstädte der Provinzen einzigartige Karten-Elemente und -Layouts/Designs bieten. Total War Saga: Thrones of Britannia wird am 3. Mai 2018 für PC veröffentlicht. Vorbesteller bei SEGA-zertifizierten digitalen Einzelhändlern ( Liste ) erhalten einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent. Das Strategiespiel wird als digitaler Download und als Limited Edition Box-Produkt in einigen Ländern (Australien, Polen, England, Deutschland, Italien und Frankreich) erhältlich sein.