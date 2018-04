Total War Saga: Thrones of Britannia: England und die britischen Inseln im Cinematic-Trailer - 4Players.de

SEGA und Creative Assembly haben passend zum "St. George's Day" am heutigen 23. April einen weiteren Cinematic-Trailer zu Total War Saga: Thrones of Britannia veröffentlicht, der sich dem Schauplatz (England und die britischen Inseln) widmet."Unter Alfred dem Großen und seinen unmittelbaren Nachfolgern entstand ein vereinigtes angelsächsisches Königreich", erklärt Jack Lusted (Game Director). "Als einziges großes Königreich, das nach der Wikinger-Invasion noch übrig war, wurden unter dem Banner von Wessex die Länder zurückerobert, die die Große Wikingerarmee erobert hatte, auch bekannt als das Danelaw. Der Name dieses Königreichs änderte sich von Wessex in England."Total War Saga: Thrones of Britannia wird am 3. Mai 2018 für PC veröffentlicht. Das Strategiespiel wird als digitaler Download und als Limited Edition Box-Produkt in einigen Ländern (Australien, Polen, England, Deutschland, Italien und Frankreich) erhältlich sein. Zusätzlich spendet Creative Assembly 25 Prozent seines Gewinns aus jedem Vorverkauf von Thrones of Britannia bis zum Launch an War Child UK.Letztes aktuelles Video: Land of Hope