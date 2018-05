Total War Saga: Thrones of Britannia: Historisches Strategiespiel auf den britischen Inseln veröffentlicht - 4Players.de

SEGA Europe und Creative Assembly haben Total War Saga: Thrones of Britannia für PC veröffentlicht. Es kostet 39,99 Euro auf Steam . Außerdem bietet Koch Media in Deutschland eine Steelbox-Fassung des Spiels an - ebenfalls für 39,99 Euro. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit."Unser Design-Schwerpunkt für dieses allererste Total-War-Saga-Spiel lag auf einer Neuerfindung - indem wir die klassische Total War-Mechanik betrachtet und konsolidiert haben, um dem Spieler eine kompaktere Auswahl zu bieten", erklärt Game Director Jack Lusted. "Wir wollen, dass alles auf eine natürliche und fesselnde Weise zusammenhängt, die diesen faszinierenden Brennpunkt der Geschichte originalgetreu einfängt."Thrones of Britannia versetzt die Spieler in einen entscheidenden Moment der Geschichte der Britischen Inseln - in der turbulenten Zeiten nach dem Sieg Alfred des Großen über die Wikinger in der Schlacht von Edington im Jahre 878 n. Chr. In der Rolle von Wikingern, gälische Clans, walisischen oder angelsächsische Stämmen können Spieler die Feldzüge des Königreichs selbst planen.Um den Release zu feiern, haben sich Creative Assembly und Osprey Publishing zusammengeschlossen, um bestehenden und neuen Mitgliedern von Total War Access ein Geschenk zu machen, und zwar das eBook "Viking Warrior Versus Anglo-Saxon Warrior (England 865 - 1066)" von Gareth Williams.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer