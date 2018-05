Total War Saga: Thrones of Britannia: Reaktionen auf Kritik am Schwierigkeitsgrad und an der Spieltiefe - 4Players.de

Während viele Spieler mit dem neuen Rekrutierungssystem in Total War Saga: Thrones of Britannia zufrieden sind, finden viele Spieler den Schwierigkeitsgrad zu niedrig bzw. die Kampagnen zu kurz, die Schlachten zu einfach und Nahrung sowie Geld würde es ohnehin in Überfluss geben. Im Moment arbeiten die Entwickler an einem Patch, der viele Veränderungen an der Balance vornehmen und den Schwierigkeitsgrad optimieren wird. Zum Beispiel sollen die Siegbedingungen angepasst, der Nahrungsmittelverbrauch von Gebäuden erhöht, die Baukosten gesteigert, die Goldmenge im späteren Spiel reduziert (Anpassungen an Korruption und Korruptionsbekämpfung), die Boni von manchen Technologien verringert und die Verfügbarkeit von manchen Technologien bei der KI verändert werden. Auch Bugfixes und Verbesserungen an der Benutzeroberfläche werden vorgenommen.Außerdem reagierten die Entwickler auf die Rückmeldungen von Spielern, die Total War Saga: Thrones of Britannia für zu "weichgespült" oder vereinfacht halten. Jack Lusted (Game Director) schreibt : "Wir haben viele Änderungen an der Spielweise der Kampagne vorgenommen, und unser Ziel dabei war es, die gleiche Tiefe zu erreichen, die unsere Spieler von einem Total-War-Spiel erwarten, aber mit einem neuen und konsolidierten Fokus. Wenn man das Feedback in Rezensionen und in Social Media liest, scheint es, dass das, was wir hinzugefügt und geändert haben, für einige nicht diese Tiefe an Erfahrung (...) liefert. Wir müssen uns die Mechaniken anschauen, insbesondere die Kultur und die Fraktionsmechanik, und entscheiden, was wir ändern können, um dem entgegenzuwirken. Es sollte gesagt werden, dass wir nicht alle alten Systeme und Optionen, die in Attila verfügbar waren, wieder einführen werden (viele von ihnen wurden aus gutem Grund neu konfiguriert), aber wir werden schauen, wo wir mehr Tiefe (...) schaffen können, ohne all die guten Dinge aus Thrones zu verwerfen."Letztes aktuelles Video: Video-Test