Super Daryl Deluxe: Freakiges Rollenspiel-Gemetzel an "multidimensionaler" High-School angekündigt - 4Players.de

Eigentlich ist Daryl ein nicht besonders auffälliger, sozial dafür umso ungeschickterer Teenager - an einer "ganz normalen multidimensionalen High-School": Mit diesen Worten kündigt Entwickler Dan & Gary Games sein Action-Rollenspiel Super Daryl Deluxe an, in dem der namensgebende Protagonist Daryl durch allerlei Portale in bizarre Welten schlüpft, um Monster zu vermöbeln. Es soll im April 2018 für PC und PlayStation 4 erscheinen.Nachdem der Rektor und einige Schüler verschwunden sind, öffnet der Held die verschlossenen Türen der übernatürlichen Unterrichtsthemenwelten. Die stattliche Zahl an Fähigkeiten könnte Mario Konkurrenz machen: Satte 45 verrückte Superkräfte lassen sich im Kampf einsetzen, darunter riesige "Gargantuan-Fäuste" oder ein Hai als Reittier. Die Fähigkeiten sollen sich nach eigenen Vorlieben anpassen und aufmotzen lassen, was zu "einer Fantastilliarde möglicher Kombinationen und Spielstile" führe - so die Pressemitteilung: "Du willst böse Buben mit Quietscheentchenpfeilen beschießen und sie mit einem Rhinozeroshammer plätten? Na dann tob dich mal aus, mein Freund."Nebenquests sollen derweil Daryls sozialen Rang erhöhen. Ziel der Story ist es, hinter das Geheimnis eines einschneidenden Ereignisses zu gelangen, welches die Welt vor 40 Jahren stark veränderte. Auch Castlevania scheint als Vorbild eine Rolle zu spielen - bei der Genrebezeichnung ist schließlich von einem "RPGvania" die Rede.