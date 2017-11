IO Interactive: Hat die Rechte an Kane & Lynch sowie Mini Ninjas verloren - 4Players.de

In einem Interview mit Gamesindustry.biz schwärmt Hakan Abrak, CEO des Entwicklers IO Interactive ( Hitman ), über die Trennung von Square Enix. Nachdem der Publisher keinen Käufer für sein Studio fand, wurd es einfach vom eigenen Management zurückgekauft (Management-Buy-out), wodurch IO Interactive zu einem unabhängigen Unternehmen wurde.Dadurch ergeben sich natürlich neue Kooperationsmöglichkeiten mit Publishern, bei denen das Studio seine Erfahrungen in der episodischen Veröffentlichung nutzen kann - die Trennung hat aber auch Nachteile. So wird im Gespräch klar, dass der dänische Entwickler die Rechte an Kane & Lynch sowie Mini Ninjas an Square Enix verloren hat. Das Action-Adventure Freedom Fighters und Hitman befänden sich dagegen weiterhin im Besitz des Unternehmens. Momentan liege der Fokus ganz auf Hitman, aber Abrak fügte hinzu, dass das Kreieren neuer Universen und Charaktere dem Team "im Blut liege".Man fühle sich mit der momentanen digitalen AAA-Strategie sehr wohl. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass auch kommende Titel auf dieses Modell zurückgreifen. Die Öffentlichkeit könne sich auf mehr Herz und Klartext statt PR-Sprech freuen, da man sich als unabhängige Firma weniger Kommunikationsregeln unterwerfen müsse.