Das von VFX-Künstler Maxx Burman (u. a. Far Cry, League of Legends, Westworld und Titanfall) sowie anderen Industrieveteranen gegründete Studio We are Fuzzy hat den Zweistick-Shooter Sleep Tight angekündigt. Die Arcade-Ballerei mit Bauelementen soll Anfang 2018 für PC und Nintendo Switch erscheinen.Der Titel soll schnelle Action in einer charmant designten Spielwelt voll nostalgischer Kindheitserlebnisse bieten, in der man tagsüber Kissenburgen errichtet und sich in der Nacht gegen eindringende Monster verteidigt. Als Waffen sollen Dartpfeilgewehre, Wasserbombenwerfer, ferngesteuerte Geschütztürme und andere Spielzeuge zum Einsatz kommen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer