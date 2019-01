Sleep Tight: Baulastiger Twinstick-Shooter auf dem Weg nach Europa - 4Players.de

Das von VFX-Künstler Maxx Burman (u. a. Far Cry, League of Legends, Westworld und Titanfall) sowie anderen Industrieveteranen gegründete Studio We are Fuzzy wird seinen bereits für PC ( Steam ) sowie im amerikanischen eShop erhältlichen Twinstick-Shooter Sleep Tight , in dem man tagsüber Kissenburgen baut und sie nachts gegen Monster verteidigt, am 24. Januar 2019 auch in Europa für Nintendo Switch veröffentlichen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer Switch