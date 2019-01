Sleep Tight: Baulastiger Twinstick-Shooter jetzt auch auf Switch erhältlich - 4Players.de

Screenshot - Sleep Tight (PC) Screenshot - Sleep Tight (PC) Screenshot - Sleep Tight (PC) Screenshot - Sleep Tight (PC) Screenshot - Sleep Tight (PC) Screenshot - Sleep Tight (PC)

Das von VFX-Künstler Maxx Burman und anderen Industrieveteranen gegründete Studio We are Fuzzy hat seinen bereits für PC ( Steam ) sowie im amerikanischen eShop erhältlichen Twinstick-Shooter Sleep Tight , in dem man tagsüber Kissenburgen baut und sie nachts gegen Monster verteidigt, am 24. Januar 2019 auch in Europa für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 12,99 Euro zu Buche. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer Switch