The Exorcist: Legion VR: Die Jagd auf das Böse startet noch in diesem Monat für Oculus Rift und HTC Vive - 4Players.de

Mit The Exorcist: Legion VR haben Fun Train und Wolf & Wood eine VR-Horrorerfahrung angekündigt, die auf den Ereignissen basieren soll, die im Film Der Exorzist III basieren sollen. Allerdings verspricht das Team einen völlig eigenen Handlungsstrang und will die neue Story in fünf separaten Kapiteln bzw. Episoden erzählen. Der Auftakt erfolgt am 22. November: Chapter 1: First Rites und Chapter 2: Idle Hands sollen an diesem Datum für Oculus Rift und SteamVR veröffentlicht werden. PlayStation VR und Viveport sollen später folgen, doch gibt es diesbezüglich noch keinen konkreten Termin.Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Detektivs bzw. Exorzisten und legt sich während seinen Untersuchungen sowie dem Sammeln von Beweisen mit den bösen Kräften an. Dabei hat man die Wahl, ob man eine freie Bewegung nutzen oder eine Teleport-Funktion zurückgreifen möchte. Laut Pressemitteilung kann man das Erlebnis sowohl stehend als auch im Sitzen spielen. Zudem wird auch Roomscale unterstützt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer